Nach der schweren Kopfverletzung von Keeper Kevin Müller rückt Heidenheims Nummer zwei, Frank Feller, in den Blickpunkt. Das Talent genießt das volle Vertrauen von Frank Schmidt.

"Rein ins eiskalte Wasser", hieß es am Freitagabend für Frank Feller, als sich Kevin Müller im Luftkampf mit Bochums Sissoko schwer am Kopf verletzte und ausgetauscht werden musste. Eins vorweg: Er hat sich eindrucksvoll freigeschwommen.

Erster Bundeliga-Einsatz für den verletzten Müller

Es lief die 60. Minute, der 21-Jährige musste ran. Ein denkwürdiger Abend für den Mann mit den kurzen blonden Haaren im leuchtend gelben Sweater: Das Debüt in der Bundesliga, plötzlich und völlig unerwartet in diesem Moment. Aber Frank Feller blieb cool, meisterte die Herausforderung im Abstiegsthriller gegen den VfL, blieb beim 0:0 ohne Gegentreffer: "Er ist nicht tiefenentspannt, aber er hat die nötige Ruhe", freute sich Trainer Frank Schmidt über die souveräne Vorstellung seines Back-Up-Keepers beim Einstand in der Erstklassigkeit, "er macht sich keinen Kopf, er weiß, das ist leider passiert und das Spiel geht weiter und geht noch sehr lange weiter".

Feller war mental voll auf der Höhe, und auch torhütertechnisch überzeugte er: "Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht", so FCH-Trainer Schmidt nach Frank Fellers ersten 30 Bundesligaminuten, "und er hat in einigen gefährlichen Situationen die Mannschaft im Spiel gehalten". Mit seinen 1,83 Metern besitzt Frank Feller nicht unbedingt gehobenes Gardemaß für einen Torhüter, ihm fehlt auch (noch) die körperliche Wucht eines Kevin Müller. Dafür aber überzeugt er mit starken Reflexen und prima Spiel mit dem Ball.

Fellers Pflichtspiel-Debüt in der Conference League

Frank Feller kam bei seinem gelungenen Bundesliga-Einstand gegen die Bochumer sicherlich zugute, dass er nicht zum ersten Mal im Heidenheimer Profi-Tor stand. Es war bereits sein viertes Pflichtspiel im FCH-Gehäuse: "Das war gut, dass er die Chancen bekommen hat in der Conference League, da hat er sehr gute Leistungen gebracht", so Schmidt im Rückblick auf die internationalen Einsätze seines Torhüter-Youngsters, die ihm wichtige Erfahrungen mit auf den Weg gaben.

Frank Fellers erste große Bewährungsprobe: Am 22. August letzten Jahres stand er erstmals im Tor, ersetzte Kevin Müller beim 2:1-Erfolg in den Playoffs der Conference League auf schwedischem Kunstrasen in Göteborg gegen BK Häcken. Auch im DFB-Pokal bei Hertha BSC und noch zweimal in der Conference League gegen den FC Kopenhagen zeigte Feller sein Talent und Können.

Voon Leonberg nach Heidenheim in die Bundesliga

Frank Feller ist waschechter Schwabe. Geboren in Leonberg, kam er über den TSV Eltingen und die SGV Freiberg vor sechs Jahren ins Nachwuchszentrum der Heidenheimer. Auch der DFB wurde danach schnell auf das große Torhütertalent aufmerksam. Feller absolvierte bislang 13 Länderspiele für die deutsche U17, U18 und U19-Nationalmannschaft. Seit 2023 steht er im Profikader des FCH.

Vertrag bis 2029

"Fußballprofi werden", sagte Frank Feller als 15-Jähriger als Wunschtraum in einem Video, das hat er geschafft. Und jetzt steht auch das "Erstlingswerk" in der Bundesliga in seiner noch jungen Vita: "Wir können ihm weiter vertrauen, und wir wissen, dass er ein sehr guter Torhüter für uns ist", so Frank Schmidt vor dem Spiel am Samstag bei Union Berlin.

Und das auch in Zukunft: Frank Fellers Vertrag auf dem Schlossberg wurde im vergangenen September bis 2029 verlängert. „Wir sehen für die Zukunft noch sehr viel Potential in Frank und freuen uns deshalb umso mehr, dass er langfristig bei uns unterschrieben hat", freute sich Vorstandsboss Holger Sanwald nach der Unterschrift. Man weiß beim FCH schon lange, was man an ihm hat.