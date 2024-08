Transfer fix: Niklas Dorsch kehrt zum 1. FC Heidenheim zurück

per Mail teilen

Zwei Tage vor dem direkten Duell haben sich die Fußball-Bundesligisten FC Augsburg und 1. FC Heidenheim auf einen Wechsel des früheren U21-Europameisters Niklas Dorsch verständigt.

Der 26-Jährige, der 2021 von KAA Gent aus Belgien zum FCA gekommen war, kehrt an seine alte Wirkungsstätte in Heidenheim zurück, wo er bereits zwischen 2018 und 2020 spielte.

Dorsch in Heidenheim: Rückkehr in bekanntes Umfeld

"Mein Ziel ist, regelmäßig über 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Deshalb habe ich den FCA-Verantwortlichen meinen Wechselwunsch mitgeteilt. Dass es nun mit einem Wechsel nach Heidenheim in ein für mich bekanntes Umfeld funktioniert, freut mich sehr", sagte Dorsch.

Schon am Sonntag (01.09.2024, ab 15:30 Uhr im sportschau.de-Livecenter) trifft er auf der Ostalb auf seinen Ex-Klub. "Dorschi kam damals als Talent vom FC Bayern München zum FCH. Schon in den zwei Jahren bei uns hat er sich, trotz seines damals jungen Alters, sofort zum absoluten Leistungsträger entwickelt und ist dann bei seinen weiteren Stationen in Gent und Augsburg nochmal weiter gereift", sagte Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

"Er verkörpert eine absolute Siegermentalität"

"Er bringt bekanntlich außergewöhnliche fußballerische Qualitäten mit und verkörpert eine absolute Siegermentalität, die perfekt zu uns passt", so Sandwald weiter. Dorsch bestritt in drei Jahren im FCA-Trikot insgesamt 66 Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer sowie eine Torvorlage gelangen.