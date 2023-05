"Sind weiter in der Pole Position" - Trotzige Heidenheimer nach Niederlage in Paderborn

Hinten gelegen, geführt und letztlich doch verloren: Der 1. FC Heidenheim spielte am 32. Spieltag der 2. Liga 2:3 in Paderborn, bleibt aber Zweiter in der Tabelle. Nach dem Spiel überwiegt beim FCH der Trotz.

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga steuert auf ein hochdramatisches Finale zu. Spitzenreiter Darmstadt 98 (64 Punkte) und Verfolger 1. FC Heidenheim (61) verloren am 32. Spieltag, während der HSV als Dritter in Regensburg deutlich gewann und nun 60 Zähler aufweist. Der FCH lag beim 2:3 in Paderborn zwischendurch in der virtuellen Tabelle sogar vorne, verspielte aber eine 2:1-Führung. Trotzdem können die Heidenheimer den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg nach wie vor aus eigener Kraft schaffen. In den letzten beiden Saisonspielen trifft die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf den SV Sandhausen und Jahn Regensburg.

Heidenheims Torjäger Tim Kleindienst (30. Minute) mit seinem 24. Saisontreffer und Denis Thomalla (37.) hatten das Spiel nach dem Rückstand durch Kai Klefisch (26.) zunächst für die Heidenheimer gedreht. Ein Doppelschlag durch Marvin Pieringer (50.) und Florent Muslija (52.) sorgte aber schließlich für den Paderborner Sieg.

Kleindienst: "Wir waren auch im Kopf viel zu langsam"

Dementsprechend war die Stimmungslage beim FCH nach der Partie. "Es hat alles gefehlt, es war viel zu wenig", sagte Kleindienst nach der Partie am ARD-Mikrofon zur Leistung in der zweiten Halbzeit. "Wir waren auch im Kopf viel zu langsam. Das war ja Wahnsinn und hatte nichts mehr damit zu tun, was wir uns vorgenommen hatten."

Der 27-Jährige betonte aber auch, dass Heidenheim den Aufstieg nach wie vor in der eigenen Hand hat. "Es war und ist egal, was der HSV macht. Jetzt sind wir halt nicht mehr vier Punkte, sondern nur noch einen vorne dran. Aber wichtig ist, dass wir vorne sind."

FCH-Coach Schmidt: "Haben alles investiert!"

Ähnlich war die Gefühlslage bei Coach Schmidt. "Die Gegentore fielen zu einfach. Aber wir haben alles probiert, haben alles investiert, aber es hat heute nicht sein sollen", so der FCH-Trainer. "Wir sind aber weiter in der Pole Position, was das Rennen um den zweiten Platz angeht. Weiter geht's."

Seine Mannschaft, so Schmidt, werde die Niederlage nicht umwerfen. "Die Phase nach der Halbzeit war nicht gut, aber daraus werden wir lernen", sagte der 49-Jährige. "Wir werden die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das wird uns nicht runterziehen - das kann ich versprechen."