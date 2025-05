FCH-Legende Norman Theuerkauf beendet Karriere nach der Saison

Norman Theuerkauf vom 1. FC Heidenheim hat weitreichende Entscheidungen über seine Zukunft getroffen - er wird seine Karriere nach der aktuellen Spielzeit beenden.

Mit 38 Jahren beendet Vizekapitän Norman Theuerkauf beim 1. FC Heidenheim seine Profi-Karriere. Zum Abschluss seiner zehn Jahre in Heidenheim stehen damit noch maximal drei Pflichtspiele an. Am 34. und letzten Spieltag der Bundesliga-Saison trifft der Verteidiger am Samstag (15:30 Uhr/live in SWR1 Stadion) mit seinem FCH auf Werder Bremen. Anschließend könnten die beiden Abstiegsrelegationsspiele anstehen, sollte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nicht noch auf ein Nicht-Abstiegsplatz klettern.

Holger Sanwald: "Norman Theuerkauf war herausragend loyal"

"Norman Theuerkauf hat als FCH Profi zehn Jahre lang unsere erfolgreiche sportliche Entwicklung wesentlich mitgepräg"», sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald in einer Club-Mitteilung. "Darüber hinaus waren sein Einsatz sowie seine Loyalität herausragend und vorbildhaft."

Theuerkauf war zur Saison 2015/16 zum Ostalb-Club gewechselt. Zuvor spielte er im Nachwuchs für den FC Carl Zeiss Jena und den SV Werder Bremen, bei dem er auch für die zweite Mannschaft auflief, sowie für Eintracht Frankfurt II und für die Profis von Eintracht Braunschweig.

274 Pflichtspiele für den 1. FC Heidenheim

Für Heidenheim bestritt Theuerkauf 274 Pflichtspiele. Sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus. Künftig soll der Defensivspieler als Trainer der U15 in Heidenheim arbeiten.