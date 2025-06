Erst Finale, dann Flugmodus: Heidenheimer Kaderplanung zwischen Ruhe und Realität

Noch hat der 1. FC Heidenheim keinen Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Nach dem Klassenerhalt aber dürfte der FCH auf dem Transfermarkt aktiv werden. Eine wichtige Rolle könnte ein Spieler übernehmen, der zuletzt den Unterschied machte.

Das Bier auf dem roten Klassenerhalts-Shirt war noch nicht getrocknet, da gab Heidenheims Trainer Frank Schmidt in der improvisierten Interviewzone auf der Baustelle des Elversberger Stadions ein Versprechen ab: "Ab morgen erreicht mich niemand mehr", sagte er im Gespräch mit SWR Sport, hielt kurz inne und ergänzte dann eilig: "Also, irgendwann schon wieder. Aber drei, vier Wochen bin ich mal weg."

Mehr als drei Wochen sind seitdem vergangenen. Vom Last-Minute-Klassenerhalt und diesem Abend im Saarland dürfte bei vielen Fans noch das Gefühl von Leichtigkeit – oder gar Erleichterung nach einer langen und nicht immer leichten Saison übrig geblieben sein.

Ob Schmidt, der neben dem Versprechen das Handy in diesem Sommer wirklich einmal auszuschalten, ebenfalls sichtlich erleichtert einen Dank an seine Frau mit ihrer Energie und ihrem "erheblichen Anteil" zum Klassenerhalt formulierte, zuletzt wirklich für niemanden erreichbar war, ist ein gut gehütetes Geheimnis – irgendwo zwischen Ostalb und Kreta.

Heidenheim wieder "unkaputtbar"?

Von dort sendete der Coach zwar keine Urlaubskarte, posierte mit Ex-VfB- und BVB-Profi Kevin Großkreutz aber für ein Foto, das der mit sommerlichen Vibes unterlegt auf seinem Instagram-Profil postete. Gefolgt übrigens von einer Art Beweisfoto, das Großkreutz am Pool in Schmidts Buch "Unkaputtbar" schmökerte.

Jenen Titel hatten die Fans der Heidenheimer in der finalen Phase der abgelaufenen Saison gleich mehrmals bemüht, mit Choreos und Spruchbändern an eben jenes Attribut erinnert, das den FCH in den vergangenen Spielzeiten allzu oft so stark gemacht, in dieser Saison aber bisweilen beinahe verloren geglaubt schien – nicht gänzlich, aber in Teilen bis zur fünften Minute der Nachspielzeit im Relegations-Rückspiel in Elversberg. Bis zu Leo Scienzas Treffer zum 2:1, dem Tor zum Klassenerhalt und dem Beweis, dass die Heidenheimer zumindest in der abgelaufenen Saison noch einmal unkaputtbar in der Bundesliga waren.

Abschied von Krätzig, was ist mit Wanner?

Wenn das auch in der kommenden Spielzeit so bleiben soll, muss der FCH seinen Kader verstärken. Noch hat der Club keine Neuzugänge bekannt gegeben. Während die Fans in Foren über Wünsche debattieren und die mit realistisch machbaren Transfers abgleichen, stehen viele Abgänge schon fest. Frans Krätzig, der das Spiel der Heidenheimer in der Rückrunde mit kreativen Ansätzen belebt hatte, steht dieser Tage schon wieder auf dem Platz – bei der Club WM für seinen neuen Verein Salzburg.

Die sportliche Zukunft von Paul Wanner, der von den Bayern ausgeliehen war, zu Beginn beim FCH brillierte, in der Rückrunde aber nicht mehr an die Leistungen anknüpfen konnte, scheint indes noch offen. Während der Youngster aktuell mit der deutschen U21 bei der EM ist, verdichten sich die Gerüchte, dass die Münchner eine weitere Leihe des Talentes anstreben. Dem Vernehmen nach allerdings nicht nach Heidenheim, sondern zu einem Club der international spielt – der VfB Stuttgart soll Interesse haben.

Verstärkung in der Offensive?

Aus Karlsruhe könnte indes Mikkel Kaufmann zurückkehren. Der Stürmer war an den Zweitligist ausgeliehen, fraglich ist allerdings, ob er eine Zukunft beim FCH hat. Die Abteilung Offensive, sie dürfte Fans und Verantwortlichen mit Blick auf die Kaderplanung die größten Sorgen machen. Schließlich fehlte es ihr nach den schmerzhaften Abgängen von Torjäger Tim Kleindienst, Jan-Niklas Beste und Eren Dinkci im vergangenen Sommer, in dieser Spielzeit an Effizienz.

Zwar haben die Heidenheimer noch keinen Neuzugang verkündet, künftig aber könnte Leo Scienza eine größere Rolle spielen. Der Relegations-Held hatte in der Rückrunde oft als Einwechselspieler wichtige Impulse gesetzt, die Gegner mit Technik, Tempo und Kreativität beeindruckt – oder wie im Falle von Elversberg, sie mit Treffern empfindlich getroffen.

Coach Schmidt aber lobte Scienza nicht nur für dessen offensichtliche fußballerische Qualität, sondern vor allem für sein Durchhaltevermögen. "Für ihn war es nicht einfach mit mir. Andersrum vielleicht auch nicht immer", sagte Schmidt. Und doch hat Scienza in den letzten Minuten der abgelaufenen Saison den Unterschied gemacht – und nimmt genau das vielleicht auch mit in die neue Spielzeit.

Back to Business

Beim Start in die Vorbereitung am 1. Juli wird indes Marvin Pieringer fehlen. Er musste sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Der Stürmer hatte nach einer Verletzung im November mit Problemen zu kämpfen. Wie lange Pieringer ausfällt, steht indes noch nicht fest. Auch Teamkollege Benedikt Gimber fehlt, wenn Schmidt sein Team wieder auf dem Trainingsplatz begrüßt. Nach einem Leistenbruch musste auch er sich operieren lassen und soll "im Laufe der Vorbereitung" wieder zur Mannschaft stoßen, teilte der Club mit.

Die spannende Phase des Transfersommers, sie beginnt für die Heidenheimer Fans also erst jetzt. Nach dem Start in die Vorbereitung am 1. Juli, ist für den 5. Juli das erste öffentliche Training geplant. Dann erreichen die Fans auch Trainer Frank Schmidt wieder – nicht auf dem Handy, aber persönlich am Trainingsplatz.