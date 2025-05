"Es geht um alles": Heidenheim im Abstiegskampf-Modus

per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim startet mit der höchstmöglichen Intensität in den Bundesliga-Endspurt. Gegen Union Berlin soll der nächste Schritt zum Klassenerhalt gemacht werden.

Die Tragweite des Abstiegskampfes in der Bundesliga ist beim 1. FC Heidenheim auch im Training zu spüren. "Es geht um alles für uns, das sieht man auch in den Trainingseinheiten", sagte Trainer Frank Schmidt am Freitag (09.05.2025).

Er lobte die "gute Intensität und Aggressivität" sowie das "Zweikampfverhalten", das sein Team unter der Woche gezeigt habe. Am Samstag (ab 15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) treten die Heidenheimer, die den Relegationsrang 16 belegen, bei Union Berlin an.

Müller fehlt dem FCH

Torwart Kevin Müller, der gegen den VfL Bochum vor einer Woche eine Gehirnerschütterung erlitten hatte, wird fehlen und von Frank Feller ersetzt. "Ihm geht es wirklich besser", sagte Schmidt über Müller. Er könne nicht ausschließen, dass sein Stammkeeper schon "nächste Woche wieder dabei ist".

Um die theoretische Chance auf die Nichtabstiegsplätze aufrechtzuerhalten, die fünf Punkte entfernt sind, muss Heidenheim gegen Berlin gewinnen. Schmidt lobte die "Stabilität" der Unioner unter Trainer Steffen Baumgart und warnte vor Stürmer Benedict Hollerbach, der "überall zu finden" sei.

FCH: Frank Schmidt wirbt um Form der Freude

Seinem Team gab er im Endspurt erneut Positivität mit auf den Weg: "Da muss jeder auch eine Form der Freude mitbringen, dass es bald ein Ergebnis" gebe im Abstiegskampf. Die Konkurrenten der Heidenheimer (26 Punkte), Holstein Kiel (25) und Schlusslicht VfL Bochum (22), spielen am Samstag parallel.