Heidenheim in der Bundesliga! Die Erfüllung einer "Lebenschance"

Was wie ein Fußball-Märchen klingt, ist nun wahr: Der 1. FC Heidenheim steigt in die Bundesliga auf. Es ist die Krönung einer ganz besonderen Geschichte, sagt SWR Sport Redakteur Michi Glang.

Es ist vollbracht: Der 1. FC Heidenheim steht als Aufsteiger fest und spielt in der kommenden Saison in der Bundesliga. Mit dem gebürtigen Heidenheimer Frank Schmidt als Trainer mischt der FCH jetzt im Konzert der Großen mit.

Als "Lebenschance" hatte Vorstandschef Holger Sanwald den Aufstieg im Vorfeld bezeichnet - eine treffende Beschreibung: Als Sanwald 1994 als Verantwortlicher einstieg, spielten die Heidenheimer in der Landesliga. Schmidt kam später in der Verbandsliga als Spieler dazu.

FCH scheiterte bereits einmal ganz knapp

Seit 16 Jahren trainiert Schmidt nun die Mannschaft. Sportlich ging es dabei kontinuierlich bergauf: Aufstieg in die Regionalliga 2008, ein Jahr später ging es bereits in die 3. Liga. Seit 2014 spielte der FCH in der 2. Liga.

Im notorisch aufgeregten Profifußballgeschäft wurde in der Stadt an der Brenz auch in der Folge akribisch weitergearbeitet. Vor drei Jahren war es schon einmal fast so weit mit dem Aufstieg in die Bundesliga, in der Relegation unterlag der FCH ganz knapp gegen Werder Bremen.

Das sind die kleinsten Städte der Bundesliga-Geschichte

Heidenheim unter Schmidt kennt keine Hektik

Hektik kam wegen der verpassten Chance aber nicht auf. Mit Platz sechs und acht in den Folgejahren stabilisierte Schmidt das Team, bevor der FCH in dieser Saison durchstartete.

Angeführt von Torjäger Tim Kleindienst setzte sich der Klub schnell in der Spitzengruppe fest, lange Zeit noch im Schatten der Konkurrenz aus Darmstadt und Hamburg. Im Saison-Endspurt hatte der FCH dann aber den größeren Punch als die Hanseaten, zeigte sich defensiv extrem stabil und in der Offensive effizient. In der Ruhe liegt die Kraft, möchte man sagen.

Klassenerhalt in der Bundesliga? Warum nicht!

Jetzt geht es für Schmidt und sein Team ins Abenteuer Bundesliga. Sportlich wird es für den FCH eine Herausforderung, das Ziel kann nur der Klassenerhalt sein. Doch warum sollte der nicht gelingen? Mit dem Mix aus Ruhe, Ehrgeiz und Kontinuität haben sie in Heidenheim schon so manches Ziel in den vergangenen Jahren erreicht, das zuvor weit entfernt schien.