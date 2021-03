Zum Auftakt des 24. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim bei den Würzburger Kickers mit 2:1 (0:0) gewonnen und schnuppert wieder an den Aufstiegsplätzen.

Der 1. FC Heidenheim hat einen Auswärtssieg bei den Würzburger Kickers gefeiert und kommt der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Das 2:1 (0:0) vom Freitagabend brachte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt zumindest über Nacht bis auf vier Zähler an die Aufstiegszone heran.

Heidenheims Torjäger Kleindienst fehlt verletzt

Gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Düsseldorf am vergangenen Spieltag hatte Trainer Schmidt sein Team auf drei Positionen umgestellt: In der Defensive begannen Oliver Steurer und Marlon Busch für Oliver Hüsing und Marvin Rittmüller. Vorne ersetzte Tobias Mohr den verletzten Tim Kleindienst, der gegen Düsseldorf noch mit einem Doppelpack geglänzt hatte.

TV-Tipp Alles rund um das Spiel des 1. FC Heidenheim bei den Würzburger Kickers am Samstag um 17:30 Uhr bei SWR Sport Fußball.

Tore fallen in der zweiten Hälfte

Heidenheim war in einer mäßigen Partie mit nur wenigen Torchancen das deutlich überlegene Team und hätte schon in der ersten Halbzeit in Führung gehen können. Christian Kühlwetter aber scheiterte einmal an der Querlatte (14.) und einmal an Würzburgs Torwart Hendrik Bonmann (30.).

Nach dem Seitenwechsel nutzte Heidenheims Denis Thomalla die erste Chance zur 1:0-Führung (47.). Diese erhöhte der Würzburger Christian Strohdiek (64.) durch ein Eigentor auf 2:0 für Heidenheim. Die Gastgeber schafften zwar durch David Kopacz schnell den Anschlusstreffer zum 1:2 (67.), konnten aber nicht mehr ausgleichen.

Frank Schmidt ärgerte sich nach dem Spiel vor allem über die ausgelassenen Chancen der ersten Hälfte, lobte sein Team aber für die Spielkontrolle und den Einsatz in der zweiten Halbzeit: "Wir sind dafür belohnt worden, dass wir als Auswärtsmannschaft viel mehr nach vorne gemacht haben, uns etwas getraut haben."

Heidenheim kann Aufstiegsplätzen noch näherkommen

Heidenheim bleibt in der Tabelle auf Platz sechs und hat vorerst nur noch vier Punkte Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsplatz. An diesen können die Heidenheimer in den kommenden drei Spielen näher heranrücken, den die nächsten Gegner sind drei direkte Konkurrenten um den Aufstieg: Holstein Kiel (45 Punkte), der Hamburger SV (42) und die SpVgg Greuther Fürth (43).