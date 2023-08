per Mail teilen

Die 0:2-Auftaktniederlage in Wolfsburg hat die Euphorie in Heidenheim keineswegs gedämpft. Im Gegenteil: Die Vorfreude ist riesig auf das erste Bundesliga-Heimspiel auf der Ostalb.

Ausgerechnet ein Baden-Württemberg-Derby ist das erste Heimspiel in der Bundesliga des 1. FC Heidenheim. Nach der Niederlage im ersten Spiel in der Eliteklasse kommt am Samstag die TSG Hoffenheim. Und die FCH-Fans? Freuen sich riesig.

Im Café Melange in der Heidenheimer Fußgängerzone hat Wirt Frank Zeger längst alles vorbereitet, innen und außen blau-rot dekoriert und dutzende FCH-Trikots aufgehängt. Das Spiel oben auf dem Schlossberg gegen die TSG Hoffenheim ist längst ausverkauft. Viele werden diese historische allererste Bundesliga-Begegnung in Heidenheim bei ihm anschauen. "Die Vorfreude ist riesig in der Stadt", sagt Zeger.

1. FC Heidenheim noch ohne Tor in der Bundesliga

Es gebe derzeit nur noch ein Thema in Heidenheim. "Alle reden über Fußball." Und alle hoffen, dass am Samstag das FCH-Team die ersten Bundesliga-Punkte einfährt. Frank Zeger: "Ich bin auch gespannt, wer das erste Tor schließt." Denn nach dem 0:2 letzte Woche beim VfL Wolfsburg steht der FCH noch ohne Bundesligatreffer da.

Fußball-Trikots und Flaggen hängen in den Gassen: Die Vorfreude ist riesig auf das erste Bundesliga-Heimspiel des 1. FC Heidenheim. SWR Peter Köpple

Es dauert nicht lange, bis einem an einem ganz normalen Nachmittag unter der Woche mitten in Heidenheim der erste Passant mit FCH-Trikot begegnet. Fan Werner Kinzler trägt das Trikot mit Stolz, wenn er in der Stadt unterwegs ist. "Wir fiebern alle auf das erste Heimspiel hin", erzählt er. "Und natürlich wollen wir unsere Heimstärke ausnützen und gegen Hoffenheim den ersten Sieg einfahren." Die Mannschaft habe durchaus die Kraft und die mentale Stärke, länger als nur eine Saison in der Bundesliga zu bleiben.

Kommende Heimspiele in Heidenheim ausverkauft

Vor dem FCH-Fanshop stellt Toni Redl sein Fahrrad ab. Er will sich nach Eintrittskarten für eines der kommenden Spiele erkundigen und Trikots für seine Enkel kaufen. Doch da ist derzeit nichts zu holen. Im Fanshop sind seit Wochen sämtliche Heidenheim-Trikots ausverkauft und die Tickets für die nächsten terminierten Heimspiele sind schon alle weg. "Dann schaue ich halt zuhause auf Sky", meint Redl, der ganz stolz auf die Heidenheimer Erfolgsgeschichte ist. "Das liegt am Trainer", erklärt er. "Während Stuttgart oder Hamburg 20 Trainer braucht, haben wir mit einem alles geschafft." Frank Schmidt lebe seine Mentalität auch vor. Mit ihm könne der Erfolg auch weitergehen.

Anna Lena Hornung spendiert ihrem Sohn Jakob zwei rot-blaue FCH-Lollies zu je 50 Cent. Karten für das historische erste Bundesliga-Heimspiel haben sie bereits. "Wir freuen uns riesig. Das ist einfach ein Wahnsinns-Ereignis für Heidenheim und für uns Fans." Jakob tippt schon mal auf 3:1 für den FCH. "Ja, das wäre toll!", fügt die Mama gleich hinzu.

Stadionausbau und besseres Verkehrskonzept geplant

Nur ein paar Meter weiter im Heidenheimer Rathaus sitzt Oberbürgermeister Michael Salomo (SPD) über den Ausbauplänen für das Stadion. Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren für eine Vergrößerung der Voith-Arena von 15.000 auf 23.000 Plätze. Auch soll ein verbessertes Verkehrskonzept her für den Ansturm an Spieltagen. "Es ist wichtig, dass wir jetzt den ÖPNV ausbauen, dafür den Platz vor dem Stadion umgestalten und auch eine neue Umfahrung für das Stadion genehmigen", erläutert das Stadtoberhaupt. Dass jetzt Heidenheim deutschlandweit jede Woche in den Nachrichten kommt, sei geradezu unbezahlbar, fügt Salomo hinzu. "Eine solche Bekanntheit, die wir nun erreicht haben, wäre uns wohl mit keiner Imagekampagne gelungen."

Für das Heimspiel gegen Hoffenheim haben die FCH-Fans Doris und Jürgen Sturm extra ein Lied geschrieben. SWR Peter Köpple

"Hoffenheim - Nana Nanana. Ihr müsst nach Heidenheim. Und da machen wir euch klein."

Für das Heimspiel gegen Hoffenheim haben die FCH-Fans Doris und Jürgen Sturm extra ein Lied geschrieben. Auf die Melodie von "Life is life" singen sie: "Hoffenheim - Nana Nanana. Ihr müsst nach Heidenheim. Und da machen wir euch klein. Hau'n euch ein paar Dinger rein. Nana Nanana." Jürgen an der Gitarre. Seine Frau Doris trommelt. Handy und Mikrofon zeichnen das Video auf, das zwei Tage vor dem Spiel im Internet veröffentlicht wird. "Wir wollen einfach einen Support für den 1. FC Heidenheim machen", sagt Doris. Es mache Spaß, den Verein zu unterstützen.

Die beiden leben längst in Ammerbuch im Kreis Tübingen, fahren seit Jahren zu jedem Heidenheimer Heimspiel rund 130 Kilometer. Die Idee mit den Musikvideos zu den FCH-Spielen kam dem Musiker-Paar während der Corona-Zeit. Als Jugendlicher hatte Jürgen noch selbst in Heidenheim gekickt, als die Stadt im Fußball noch bestenfalls fünftklassig war. Dass jetzt mit der Bundesliga ein Traum wahr geworden sei, sei für ihn immer noch unfassbar. "Deswegen werden wir weiterhin für jedes Spiel ein neues Lied schreiben. Und wir machen das mit ganzem Herzen."