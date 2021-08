Der 1. FC Heidenheim ist in der neuen Zweitliga-Saison noch ungeschlagen. Am Freitag soll bei Hannover 96 diese Serie fortgesetzt werden. Dabei gilt es für die Heidenheimer, besonders einen 96-Angreifer in Schach zu halten.

Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim hat vor dem Auswärtsspiel bei Hannover 96 am Freitag (18:30 Uhr) eindringlich vor Gegenspieler Marvin Ducksch gewarnt. "Viel steht und fällt vorne mit Marvin Ducksch, der für mich gerade in Bremen ein herausragendes Spiel gemacht hat, vielleicht das ein oder andere Tor hätte mehr erzielen können", sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten über den Stürmer der Niedersachsen. Der 27 Jahre alte Ex-Bundesligaprofi habe "sehr gute Tiefenlaufwege und fackelt nicht lange", sagte Schmidt. Heidenheimer Duo angeschlagen Von seinen eigenen Spielern wünsche er sich mehr Entschlossenheit im gegnerischen Strafraum. "Da wo's zählt, sind wir nicht richtig zum Abschluss gekommen", sagte der Trainer. Verzichten muss Schmidt auch in Hannover auf den vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Tim Siersleben, der Pfeiffersches Drüsenfieber hat. Marvin Busch und Kapitän Patrick Mainka sind mit muskulären Problemen angeschlagen, können aber wohl spielen.