Der 1. FC Heidenheim bangt vor dem Zweitliga-Spiel gegen den SV Sandhausen um Stürmer Tim Kleindienst. Aufstiegschancen sieht Trainer Frank Schmidt ohnehin keine mehr.

Torjäger Tim Kleindienst ist vor dem Duell mit dem abstiegsbedrohten SV Sandhausen angeschlagen. Der Stürmer hat Probleme mit dem Sprunggelenk. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt geht in jedem Fall ohne die beiden bereits länger verletzten Stammkräfte Denis Burnic und Norman Theuerkauf in das Heimspiel am Sonntag (13:30 Uhr). Angeschlagen ist auch Robert Leipertz nach einem Schlag aufs Schienbein. Stürmer Stefan Schimmer fehlt aufgrund einer Gelb-Roten Karte.

Zuletzt gab es für den FCH zwei Niederlagen in Serie, das 1:3 beim 1. FC Nürnberg war eine der schlechtesten Saisonleistungen. Ohnehin sieht Schmidt keine Chancen mehr im Aufstiegsrennen. "Wir waren noch nie richtig im Aufstiegsrennen", sagte der 47-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag. Es gehe für seine Mannschaft vielmehr darum, Platz sechs zu verteidigen.

0:4-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen

Keine guten Erinnerungen haben die Heidenheimer ans Hinspiel beim SVS. Am Hardtwald gab es eine 0:4-Klatsche. Zu den im Sommer auslaufenden Verträgen einiger Spieler, wie zum Beispiel Norman Theuerkauf und Maximilian Thiel, wollte sich Schmidt derweil nicht äußern. Alle Personalthemen werde Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald zu gegebener Zeit beantworten, sagte der FCH-Coach.