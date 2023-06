Das ist der Sommerfahrplan des 1. FC Heidenheim

Am 5. Juli beginnt Heidenheims Vorbereitung für die Premiere in der Bundesliga. Zwei Trainingslager und die ersten Testspiele stehen fest.

Dieser Sommer ist für das Team des FCH ein sehr besonderer. Zum ersten Mal bereiten sie sich auf die Fußball-Bundesliga vor. Der furiose 3:2-Sieg beim SSV Jahn Regensburg führte die Mannschaft von Chefcoach Frank Schmidt zur Zweitliga-Meisterschaft und zum Aufstieg. Schmidt traut seinem Team den Klassenerhalt zu. Damit das gelingt, ist die Vorbereitung über den Sommer schon durchgeplant.

Trainingslager zunächst in den Bergen Italiens

Am 7. Juli geht es für die Mannschaft eine Woche ins Trainingslager nach Natz-Schabs in Südtirol. Das 3.000 Einwohner-Städtchen nahe Brixen liefert perfekte Voraussetzungen für einen ruhigen und effektiven Aufenthalt. Nach einer kurzen Testspielpause in der Heimat packen die Spieler am 25. Juli erneut ihre Koffer, um dann eine Woche in Mils (Tirol) Technik, Fitness und Teamgeist zu verbessern.

Testspiele nur gegen ein höherklassiges Team

Damit die Spielpraxis über den Sommer nicht verloren geht, hat Trainer Frank Schmidt bisher vier Testspiele geplant. Allerdings steht der FCH bei drei davon einem deutlich niederklassigen Gegner gegenüber. So testet der FCH unter anderem gegen denHeidenheimer A-Kreisligisten SV Mergelstetten. Nur ein bislang terminiertes Testspiel soll gegen ein höherklassiges Profiteam gespielt werden.

Die Testspiele im Überblick Sonntag, 16. Juli, 16 Uhr

Gegner: Heidenheimer A-Kreisligisten SV Mergelstetten Mittwoch, 19. Juli, 18 Uhr

Gegner: FCH-Vereinsfreund aus dem Amateurbereich Samstag, 22. Juli, Ort und Uhrzeit noch offen

Gegner: ein höherklassiges Team Samstag, 5. August, Uhrzeit noch offen

Max Liebhaber-Pokal zur offiziellen Saisoneröffnung

Wer die Reise des FCH in der Bundesliga mitverfolgen möchte, kann ab Montag, 3. Juli, 10 Uhr, eine Dauerkarte kaufen. Dann beginnt der Verkauf für bisherige Dauerkarteninhaber und Mitglieder.