Am Samstag gewann der 1. FC Heidenheim das Verfolgerduell gegen Holstein Kiel. Zudem verlor der HSV das Stadtderby gegen St. Pauli. Somit sind die Heidenheimer nur noch drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt.

In dieser Saison läuft es für Trainer Frank Schmidt und den FC Heidenheim. Mit 38 Punkten liegt die Mannschaft des 46-Jährigen auf dem vierten Platz. Vor ihnen liegen nur Arminia Bielefeld, der VfB Stuttgart und der Hamburger SV. Nach dem Patzer der Hamburger beträgt der Abstand auf den dritten Tabellenplatz nur noch drei Punkte.

"Nicht träumen! Hartes Zweitligageschäft ist Realität"

An einen möglichen Aufstieg denkt der Trainer aber noch nicht: "Die 2. Liga ist tägliche harte Arbeit und damit setzen wir uns jeden Tag auseinander. Wir wollen so gut wie möglich in der 2. Liga abschneiden, aber fangen dabei nicht an zu träumen oder schauen zu weit in die Zukunft."

"Jeder Zweikampf ist wie ein Fest"

Die Marktwerte des HSV-Kaders und des VfB-Kaders sind fast dreimal so hoch wie der des FCH. Daher ist es umso erstaunlicher, dass die Heidenheimer mit den großen Traditionsklubs mithalten können. Wie in der letzten Saison ist die starke Defensive der Grundbaustein für die gute Tabellensituation. Die Schwaben haben mit nur 23 Gegentoren zusammen mit Bielefeld die beste Abwehr der Liga.

Vor allem die Mentalität sei der Grund für die Defensivstärke, erklärte Schmidt: "Wir sind sehr kompakt und beginnen schon vorne bei den Stürmern mit der Defensivarbeit. Unsere Mentalität ist es, dem Gegner das Toreschießen so schwer wie möglich zu machen. Daher ist jeder Zweikampf wie ein kleines Fest für uns."

Schwerer nächster Gegner

Wenn die Heidenheimer weiterhin gut punkten, könnten die letzten beiden Spieltage zu echten Endspielen werden. Der Hamburger SV wird am 33. Spieltag in der Voith-Arena zu Gast sein und eine Woche später geht es dann am letzten Spieltag zum jetzigen Tabellenführer Arminia Bielefeld.

Am Samstag um 13 Uhr geht es aber erst einmal gegen starke Darmstädter. Die letzten drei Spiele konnte der SV Darmstadt 98 alle gewinnen. Allerdings müssen die Heidenheimer auf den gelb-rot gesperrten Torjäger Tim Kleindienst verzichten. "Gegen die Darmstädter müssen wir von Beginn an gut verteidigen und in den Zweikämpfen präsent sein. Aber wir wollen uns auch wieder gute Torchancen erarbeiten, um die drei Punkte einzufahren", so der Trainer über das Auswärtsspiel in Darmstadt.