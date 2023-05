Der 1. FC Heidenheim rechnet am Sonntag beim Auswärtsspiel in Regensburg mit der Unterstützung von 4.000 bis 5.000 Fans aus Heidenheim. Ein Public Viewing in der heimischen Arena wird es nicht geben.

Am Sonntag kann der 1. FC Heidenheim Fußballgeschichte schreiben. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt tritt am 34. Spieltag der 2. Bundesliga bei Jahn Regensburg an (15:30 Uhr) und kann dort den Bundesliga-Aufstieg aus eigener Kraft perfekt machen. Dabei setzt der FCH auf den Support von 4.000 bis 5.000 Fans im Stadion.

Kein Public Viewing in der Heidenheimer Arena

Ein Public Viewing in der Heidenheimer Fußball-Arena wird es am Sonntag nicht geben. Das verkündete der Verein in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Grund dafür sei, "dass der 1. FC Heidenheim 1846 möglichst vielen seiner Mitarbeiter ermöglichen möchte", die Mannschaft "vor Ort in Regensburg zu unterstützen". Zudem wolle sich der Club bei den Gastronomen in der Stadt bedanken, die bereits in den vergangenen Wochen die Spiele des FCH übertragen haben.

Mögliche Aufstiegsfeier am Pfingstmontag

Sollte der 1. FC Heidenheim den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg am Sonntag perfekt machen, wird danach für den kommenden Pfingstmontag (29. Mai) eine große Aufstiegsfeier für alle Heidenheimer Fans organisiert. Diese soll dann in der Arena auf dem Schlossberg stattfinden. Einlass ist um 13:00 Uhr, Beginn der Feier um 14:00 Uhr.