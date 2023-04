Zweitligist 1. FC Heidenheim hat durch den 2:0-Sieg bei Greuther Fürth den zweiten Tabellenplatz verteidigt. Der direkte Aufstieg rückt näher. Die Reaktionen von Trainer Frank Schmidt und Top-Scorer Tim Kleindienst gegenüber SWR Sport.

60 Punkte - und das bereits vier Spieltage vor Saisonende: So viele Zähler hatte der 1. FC Heidenheim in seiner Zweitliga-Geschichte noch nie. Mit dem 2:0 am Freitagabend bei der SpVgg Greuther Fürth verteidigen die Heidenheimer darüber hinaus ihren zweiten Tabellenplatz. Die Treffer erzielten - wieder einmal - Top-Scorer Tim Kleindienst (7. Minute) und Jan-Niklas Beste (51.). Für Kleindienst war es bereits der 23. Torerfolg in dieser Saison.

"Es gilt erst mal, die Aufgaben zu lösen, die auf dem Platz auf dich warten - ohne das brauchen wir nicht reden, nicht nachdenken, nicht träumen."

Der Klub hat weiterhin alle Chancen auf den direkten Aufstieg in die Bundesliga. Am Tag nach dem Auswärtssieg in Fürth hat SWR Sport mit Trainer Frank Schmidt und Torjäger Tim Kleindienst gesprochen.

Zum Spiel in Fürth:

Tim Kleindienst: "Fürth hat sehr viel Qualität, das hat man auch gesehen. Wir hatten trotz der Führung in der ersten Hälfte schon Probleme mit dem Fürther Spiel zurechtzukommen. Aber es war wichtig, die Fehler, die sie dann gemacht haben, auszunutzen."

Frank Schmidt: "Wir haben genau das gespielt, was wir können. Sicherlich gab es auch Dinge, die man hätte besser machen können. Wir haben uns den Sieg geholt mit unfassbar leidenschaftlichem Fußball, mit einer guten Präsenz - und haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht. [....] Wir sind stabil und haben gelernt in der Saison, mit Führungen entsprechend umzugehen. Und wenn man die ganzen 90 Minuten nimmt, haben wir gegen die beste Heimmannschaft der vergangenen Monate einen absolut souveränen und verdienten Sieg eingefahren."

Zum Rennen um den Aufstieg

Tim Kleindienst: "Wir beschäftigen uns schon mit der Situation, wie es gerade ist. Es steht aber nicht im Vordergrund, wir stellen die Mannschaftsleistung in den Vordergrund. Wir müssen jedes Mal diese 100% erreichen, um in der 2. Liga bestehen zu können. Das schaffen wir brutal. Wir haben einen Lauf, viele Dinge kommen in unsere Richtung. Es ist schön zu sehen, wie die Mannschaft das Woche für Woche abrufen kann. [...]

Es darf jeder drüber nachdenken, es kann jeder träumen und machen, was er möchte. Es darf nur nicht vordergründig werden. Es darf nicht nur noch darum gehen. Natürlich wollen wir auch da oben bleiben. Es gilt aber erst einmal, die Aufgaben zu lösen, die auf dem Platz auf dich warten - ohne das brauchen wir nicht reden, nicht nachdenken, nicht träumen."

Frank Schmidt: "Wir wissen, wir müssen Punkte holen, egal wann du spielst. Wir beschäftigen uns wirklich mit der Aufgabe, mit dem, was wir zu tun haben, und dürfen uns nicht von den sogenannten Störfaktoren, wie ich sie nenne, beeinflussen lassen."