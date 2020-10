Nach seiner Erkrankung saß Heidenheims Cheftrainer Frank Schmidt beim 1:1 im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück wieder auf der Bank. Jetzt will der Verein rechtliche Schritte wegen der falschen Corona-Testergebnisse prüfen.

Das Gute vorweg. Frank Schmidt ist wieder mittendrin. Nach seinem längeren Krankenhaus-Aufenthalt wegen einer Entzündung im Bauchraum und dem Fehlen bei der Auswärts-Partie in Aue agierte der Cheftrainer des 1. FC Heidenheim gegen den VfL Osnabrück (1:1) an der Außenlinie agil und engagiert wie immer. Als wäre er nie weggewesen.

Frank Schmidt hat das Corona-Wirrwarr abgehakt

Weder das magere Unentschieden gegen die Niedersachsen noch die Corona-Verwirrungen der letzten Woche, als insgesamt sechs Heidenheimer Team-Mitglieder erst positiv, dann negativ auf das Virus getestet wurden, konnten dem 46-Jährigen die Comeback-Laune verhageln: "Das hat uns nicht beeinträchtigt", so Frank Schmidt nach dem 1:1 gegen Osnabrück, "wir konnten zwar am Freitag nicht trainieren, aber das hat keine Rolle gespielt. Das haben wir gar nicht groß thematisiert, das war so und dann muss man das Beste daraus machen, und das haben wir auch versucht". Punkt, aus. Und außerdem, ergänzte Frank Schmidt: "Osnabrück war viel stärker betroffen."

Beim Gegner aus Niedersachsen waren schon Anfang Oktober zwei Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet worden, weshalb ein Großteil des VfL-Teams längere Zeit in häusliche Quarantäne musste, das Spiel letzte Woche gegen Darmstadt sogar verschoben werden musste. Die Begegnung in Heidenheim war für Osnabrück das erste Spiel überhaupt nach immerhin 23 Tagen Pause!

Verein prüft rechtliche Schritte gegen das Labor

Frank Schmidt mag das Corona-Test-Chaos sportlich längst abgehakt haben. Der Verein hat es noch lange nicht: "Die Prüfung rechtlicher Schritte gegen das zuständige Labor ist unsere Pflicht, da die Vorbereitung der Mannschaft auf unser Spiel gegen den VfL Osnabrück empfindlich gestört wurde und uns in den vergangenen Tagen im Zuge der Testungen ein finanzieller Mehraufwand sowie Imageschaden entstanden ist", so Holger Sanwald, der Vorstands-Boss der Heidenheimer, am Rande der Partie gegen Osnabrück.

Sechs Heidenheimer Tests erst positiv, dann negativ

Letzten Mittwoch war zunächst Mittelfeldspieler Maximilian Thiel erst positiv, dann negativ getestet worden. Bei einer weiteren Testreihe am Donnerstag waren vier weitere Spieler und ein Mitglied des Trainer- und Funktionsteams positiv auf das Coronavirus getestet worden Anschließend ließ der Klub neue Tests durch das Klinikum Heidenheim durchführen - die am Samstag wie schon am Freitag alle negativ waren. Gegen den VfL Osnabrück am Sonntag durften dann alle Profis eingesetzt werden. Holger Sanwald: "Was diesbezüglich rechtlich möglich ist, gilt es jetzt für uns im Nachgang zu klären".

Mäßiger Saisonstart mit nur einem Sieg

Mit nur einem Sieg und fünf Punkten aus fünf Spielen sind die Heidenheimer als aktuell Tabellen-13. nur mäßig in die neue Saison gestartet. Allerdings auch nicht verwunderlich nach den Abgängen zahlreicher Leistungsträger. Gerade die fehlende Körperlichkeit beispielsweise bei Eckbällen ist augenfällig: "Wir haben an Größe verloren", so ein nachdenklicher Frank Schmidt , der auf den Verlust der groß gewachsenen Leistungsträger wie Timo Beermann, Sebastian Griesbeck und vor allem Torjäger Tim Kleindienst verweist, die den FCH im Sommer verlassen haben.

Frank Schmidt: "Tempo und Zielstrebigkeit fehlen noch"

Läuferisch und kämpferisch sind die Heidenheimer, wie so oft in den letzten Jahren, auch mit dem neuformierten Team eine Wucht. Insgesamt aber zeigt sich vor allem das Offensivspiel weiter verbesserungswürdig. Trotz der guten Ansätze beispielsweise der beiden neuen Angreifer, der Ex-Lauterer Christian Kühlwetter (Torschütze zum 1:0) und Florian Pick: "Da haben wir Tempo und Zielstrebigkeit teilweise vermissen lassen", so Schmidt. "Es hilft nichts, wir müssen da weitermachen und dürfen auch nicht an uns zweifeln. Ich hoffe, dass wir die nächsten Wochen einen Schritt vorankommen, dass wir dann auch unsere Chancen besser nutzen".

Frank Schmidt ist wieder da. Erfolgsorientiert wie immer. Und das ist gut so. Am Freitag geht`s nach Düsseldorf.