Heidenheim findet Gefallen am Aufstiegsrennen in der 2. Liga

Nach dem 1:0 (1:0) über Zweitliga-Spitzenreiter SV Darmstadt 98 kommen sie beim 1. FC Heidenheim um das Thema Aufstieg nicht mehr drumherum.

Nach dem 23. Spieltag in der 2. Bundesliga scheint eins sicher zu sein: Im Rennen um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga steht ein enger Dreikampf bevor - und der 1. FC Heidenheim ist mittendrin. Denn die drittplatzierten Schwaben vergrößerten am Samstagabend durch den Last-Minute-Heimsieg gegen Darmstadt ihren Vorsprung auf den Tabellenvierten SC Paderborn auf sieben Punkte.

"Wir sind jetzt oben dran", sagte Offensivmann Jan-Niklas Beste, nachdem er Heidenheim im Topspiel in der 89. Minute zum Sieg geschossen hatte. Bei noch elf ausstehenden Saisonspielen sind die Chancen des FCH, bis zum Schluss im Rennen um den erstmaligen Bundesliga-Aufstieg dabei zu bleiben, erheblich gestiegen. "Wir spielen nicht nur mit, sondern wollen auch noch was holen", formulierte Matchwinner Beste die Heidenheimer Ansprüche - um aber noch relativierend einzuschränken: "Wir gucken von Woche zu Woche."

Frank Schmidt: Immer demütig bleiben

Ähnlich formulierte es sein Coach Frank Schmidt nach dem umjubelten Sieg gegen den Spitzenreiter. "Wenn du Dritter nach zwei Drittel der Saison bist - und da stehen wir zurecht -, dann willst du das auch durchziehen", sagte der erfahrene Trainer. "Fakt ist auch: Wenn du zwei, drei Spieltage vor Schluss in der Situation bist, dann hast du alle Möglichkeiten, einen der drei vorderen Plätze zu erreichen. Aber bis dahin sollten wir alle die Klappe halten, weitermachen, seriös arbeiten und auf keinen Fall abheben", fügte Schmidt noch gewohnt zurückhaltend hinzu. "Aber da habe ich keine Sorge bei der Mannschaft."

Spitzenteams am nächsten Spieltag auswärts

"Weitermachen" war das passende Stichwort. Denn am kommenden Samstag gastiert Heidenheim beim Tabellenfünften Fortuna Düsseldorf. Aber auch auf die beiden anderen Klubs aus dem Spitzentrio warten kniffelige Auswärtsaufgaben (Darmstadt bei Arminia Bielefeld, der HSV beim Karlsruher SC). Das Rennen um den Aufstieg dürfte so weiterhin spannend bleiben.