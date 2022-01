Heidenheim jetzt Dritter: "Im Leben muss man mit allem rechnen"

Der 1. FC Heidenheim ist gut ins neue Fußballjahr gestartet. Nach dem 2:1 gegen den FC Ingolstadt liegen die Schwaben auf Rang drei. Vom Aufstieg will Trainer Frank Schmidt aktuell jedoch noch nichts wissen.

Von den ersten Sechs der 2. Bundesliga sind am 19. Spieltag fünf Klubs gestolpert - nur der 1. FC Heidenheim nicht. Der FCH feierte einen hart erkämpften 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt 04 und liegt jetzt auf dem Relegationsplatz drei.

Frank Schmidt verweist auf die anderen Topklubs der 2. Liga

Nach dem vierten Heimerfolg in Serie fiel Trainer Frank Schmidt ein Stein vom Herzen. Selbstverständlich sei der Dreier nicht gewesen, so der Coach, auch wenn der Gegner abgeschlagenes Schlusslicht der 2. Liga ist. "Man muss ja bloß mal die anderen Partien anschauen. Alle Teams, die vor uns standen, haben nicht gewonnen", sagte Schmidt im Gespräch mit SWR Sport. "Es ist schwer, nach vier Wochen Pause wieder reinzukommen."

"Diesen Sieg nehmen wir gerne mit"

Eine Erfahrung, die der FC St. Pauli, Darmstadt 98, der SV Werder Bremen, der FC Schalke 04 und der Hamburger SV im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres machen mussten. Sie allesamt blieben ohne Sieg - während sich Heidenheim über drei Punkte freuen durfte. "Wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, ob es verdient ist", befand Schmidt. "Wir haben zwei Tore gemacht und nur eines bekommen. Diesen Sieg nehmen wir gerne mit."

Robert Leipertz (30. Minute) und Tobias Mohr (51.) trafen vor 500 Zuschauern für die insgesamt überlegenen Gastgeber. Für die Gäste glich Christian Gebauer per Kopf zwischenzeitlich aus (47.). In der Schlussphase hätte der FCH noch mehr Treffer erzielen können, agierte aber bei den Kontern zu fahrlässig. "Wir hätten den Sack früher zumachen müssen", kritisierte Schmidt.

Robert Leipertz: "Freuen uns sehr über Platz drei"

Ein Makel, der letztlich aber nicht ins Gewicht fiel, fand auch Torschütze Leipertz. "Uns war es wichtig, erfolgreich in die restliche Saison zu starten. Wir sind die einzige Mannschaft aus den Top Sechs, die gewonnen hat. Jetzt freuen wir uns sehr darüber, dass wir auf Platz drei stehen."

Der 1. FC Heidenheim belegt nach 19 Spieltagen in der 2. Bundesliga Rang drei SWR

Der Relegationsrang also. Auf diesem stand der FCH auch nach der Saison 2019/2020 und schaffte es so sensationell in die Auf-/Abstiegsduelle mit dem Drittletzten der Bundesliga, damals dem SV Werder Bremen. Heidenheim scheiterte äußerst knapp, nach einem 0:0 im Hinspiel an der Weser trennte man sich im Rückspiel auf der Schwäbischen Alb 2:2. Dank der Auswärtstorregel blieb den Hanseaten der Abstieg erspart.

Schmidt: "Wir sind eine totale Einheit"

Ist ein ähnlicher Coup auch in dieser Spielzeit möglich? FCH-Coach Schmidt will davon zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts wissen. "Wir wollen einfach nur so weitermachen. Die Jungs arbeiten seit Wochen gut, wir haben eine schwierige Phase in der Vorrunde überstanden, wir sind eine totale Einheit", sagte der 48-Jährige und stellte die rhetorische Frage: "Was bringt es jetzt am 19. Spieltag, eine Parole rauszuhauen?" Stattdessen blickte er voraus auf die nächste Aufgabe: "Wir fahren jetzt nach Rostock, gegen die haben wir schon zweimal gespielt in dieser Saison und beide Spiele nicht gewonnen. Das wollen wir jetzt besser machen."

Schmidt gab aber auch zu: "Im Leben muss man mit allem rechnen - auch mit dem Guten." Von daher ist beim FCH dann doch ein bisschen träumen erlaubt.