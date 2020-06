Der 1.FC Heidenheim spielt in der 2. Bundesliga eine glänzende Saison. Im Endspurt könnten die Brenztäler aus dem Windschatten der Tabelle noch am Hamburger SV oder gar dem VfB Stuttgart vorbeiziehen.

Nur eine Winzigkeit fehlte. Hätte Heidenheims Robert Leipertz am Mittwoch auf St. Pauli seinen Elfmeterschuss erfolgreich zum 1:0 ins Ziel gebracht und nicht neben den Pfosten geschossen, stünden die Schwaben jetzt auf Relegationsplatz drei der Tabelle. "Ärgerlich für uns", so 1.FCH-Trainer Frank Schmidt, "aber das ist abgehakt".

'Hätte, hätte, Fahrradkette', wie der geneigte Experte in solchen Fällen gerne formuliert. Der Konjunktiv dieser Momentaufnahme zeigt allerdings, wie nah der kleine Verein aus dem Brenztal am großen Abenteuer Bundesliga schnuppert und an der Pforte zur Erstklassigkeit kratzt. Nach wie vor Platz vier mit gerade mal einem Pünktchen Rückstand auf den Hamburger SV und drei auf den schwäbischen Rivalen aus Stuttgart verdeutlichen die große Chance, erstmals in der Vereinsgeschichte die Erstklassigkeit zu schaffen.

Schafft Heidenheim einen ähnlichen Coup wie der SC Paderborn?

Nach außen hin spielen die Heidenheimer nach wie vor mit einer Art kontrollierter Offensive. Kampfansagen an die Konkurrenz? Aufstiegsszenarien? Das ist nicht die Sache des Trainers Frank Schmidt: "Es geht nicht darum, wer vor uns ist und wer hinter uns ist. Wer sechs Spieltage vor Saisonende Vierter ist, der muss sich nicht erklären, da ist die Situation selbstredend", so Schmidt, der seit unglaublichen 13 Jahren seinen Heimatclub trainiert, am Freitag, "wir spielen eine richtig gute Saison und die wollen wir richtig gut zu Ende bringen".

Dauer 0:51 min Frank Schmidt: "Wir müssen die Torchancen besser nutzen" Der 1.FC Heidenheim spielt in der 2. Bundesliga eine glänzende Saison. Im Endspurt könnten die Brenztäler aus dem Windschatten der Tabelle noch am Hamburger SV oder gar dem VfB Stuttgart vorbeiziehen.

Klar ist der Etat in Heidenheim nicht annähernd mit denen in Hamburg und Stuttgart vergleichbar, ebenso die Größe der Arenen, die Erfolge der Vergangenheit. Hier die 50.000-Einwohner-Kleinstadt, dort Großstädte. Auf dem Rasen aber spielt das nicht immer die entscheidende Rolle. Siehe auch den erstaunlichen Durchmarsch des SC Paderborn Richtung Bundesliga im vergangenen Jahr.

Auch Dirk Schuster, der Coach des nächsten Gegners Erzgebirge Aue (Sonntag, 13:30 Uhr) traut dem 1.FCH das 'kleine Wunder' zu: "Sie haben für mich das Zeug dazu, in die Bundesliga aufzusteigen. Sie sind für mich derzeit mit die formstärkste und physisch stärkste Mannschaft der zweiten Liga". Und wenn sich jemand ein neutrales Urteil erlauben darf, dann ist es Dirk Schuster, der 2015 mit Darmstadt 98 unter ähnlichen Umständen den Sprung in die Bundesliga schaffte.

TV-Tipp Den Spielbericht zum Spiel des 1. FC Heidenheim gegen Erzgebirge Aue gibt's am Sonntagabend (31.5.) ab 22:15 Uhr bei SWR Sport BW.

Die "Großen" an der Spitze liefern sich ein Schneckenrennen

Und spätestens das Duell zwischen VfB und HSV (3:2) am Donnerstagabend hat gezeigt, dass sowohl Stuttgart (erste Hälfte) als auch Hamburg (nach der Pause) fußballerisch nach wie vor extrem wankelmütig und verwundbar sind. Heidenheim agiert zwar, anders als die Ex-Meister, ohne die großen Spielernamen, dafür bringt das Team mit seiner außerordentlichen Kompaktheit und Emotionalität, auch mit seinem Langzeit-Trainer Frank Schmidt, seine ganz eigenen Stärken ein.

Und weil sich die drei "Großen" an der Tabellenspitze nach der Corona-Pause eher eine Art Schneckenrennen als ein rasantes Finish liefern, könnte der 1.FCH aus dem Windschatten heraus zuschnappen. Bielefeld holte nach dem Re-Start gerade mal zwei Punkte aus zwei Spielen, Stuttgart drei Punkte aus drei Spielen, Hamburg sogar nur zwei Punkte aus drei Spielen.

Strukturell ist der 1.FC Heidenheim gut aufgestellt

Strukturell jedenfalls wäre Heidenheim für die Bundesliga startklar. Mit 15.000 Plätzen erfüllt die zwar kleine, aber schmucke und mit einem modernen Bussiness-Gebäude ausgestattete Arena die Mindestanforderung der DFL. Der Verein ist stolz auf einen breiten Sponsoren-Pool, und mit den Erstliga-Fernsehgeldern wäre man an der Brenz gut aufgestellt. Nicht zu vergessen die begeisterungsfähigen Fans in diesem engen Stadion und eine Region, die nach Bundesliga-Fußball geradezu dürstet.

Liga-Endspurt gegen Hamburg und Bielefeld

Fakt ist: Mit einem Heimsieg gegen Aue könnte Heidenheim der namhaften Konkurrenz weiter einheizen. Hochinteressant ist auch der Blick auf den weiteren Zweitliga-Spielplan: Am vorletzten Spieltag empfängt der 1.FCH den Hamburger SV (21.06.). Und zum Saison-Finale (28.06.) geht es auf die Bielefelder Alm zum aktuellen Tabellenführer. Man stelle sich jetzt mal vor, dort würden nach dem Abpfiff beide Teams den Aufstieg in die Bundesliga feiern.

Da ist er wieder, der Fußball-Konjunktiv...