Müller und Kleindienst - Das Duell der besten Freunde

Kevin Müller vom 1. FC Heidenehim sagt über die Freundschaft zu Gladbachs Tim Kleindienst: "Das ist wie Po auf Eimer." Jetzt treffen der Keeper und der Stürmer erstmals direkt aufeinander.

Es ist nicht nur ein Spruch, Tim Kleindienst und Kevin Müller sind ziemlich beste Freunde. Die beiden kennen sich seit 10 Jahren, seit ihrer gemeinsamen Zeit in Cottbus. Zuletzt feierten sie Erfolge mit Heidenheim, bis Tim Kleindienst im Sommer zum Konkurrenten nach Gladbach wechselte. Jetzt treffen der Neu-Nationalspieler und der Heidenheimer Kult-Keeper nach der erfolgreichen gemeinsamen Zeit auf der Ostalb zum ersten Mal direkt aufeinander.

Gladbach, der 14., gegen Heidenheim, den neunten, oder auch: Tim Kleindienst gegen Kevin Müller. Für Trainer Frank Schmidt hat das Aufeinandertreffen einen besonderen Reiz, er freut sich auf das Duell. "Da wird sich nichts geschenkt, da wird sich gefetzt."

Müller und Kleindienst - Wir sind wie ein altes Ehepaar

So lange der Ball in Gladbach rollt, werden sich die beiden nichts schenken, aber ansonsten gönnt Kevin Müller seinem Kumpel den Erfolg. "Mü" freut sich, dass der "Lange" in Gladbach so gut Fuß gefasst hat, dass er Nationalspieler wurde. Und Kevin Müller freut sich auf das Duell gegen seinen Freund und hofft "auf viele Flanken", die er seinem Kumpel vor der Nase wegschnappen will.

Frank Schmidt freut sich über Kleindiensts Weg in die Nationalelf

Auch Frank Schmidt betont, dass die beiden absolute Profis sind und sich im Rahmen der Regeln bekämpfen werden. Der Trainer ist überzeugt, dass die Freundschaft während des Spiels ruht, kann aber nicht ausschließen, dass das Unterbewusstsein dem einen oder dem anderen kleine Streiche spielt. Aber: "Kevin hat den Vorteil, dass er mit der Hand spielen darf, Tim nicht."

"Wir kennen ihn gut, wir wissen genau was wir gegen ihn tun müssen. Im Endeffekt ist es ganz einfach, wir müssen dafür sorgen, dass er möglichst wenig Zuspiele bekommt."

Schmidt ist Kleindienst dankbar

Frank Schmidt hat Tim Kleindienst den Wechsel im Sommer nach Gladbach nicht übel genommen, er hat ihn sogar verstanden und ist dem Stürmer, der Heidenheim mit seinen Toren in die Bundesliga geschossen hat "einfach nur dankbar". Schmidt hat aber Verständnis für die Fans, die enttäuscht sind, dass Tim Kleindienst zum Ligakonkurrenten gewechselt ist. "Bei mir bleibt das, was er für den Verein gegeben hat: nämlich an jedem Tag, in jedem Spiel das maximale für unseren Verein. Und wenn dann ein Spieler geht, muss man das akzeptieren, am Ende bleibt die Dankbarkeit für das Erreichte."

Heidenheim hat noch nie gegen Gladbach gewonnen

Für Frank Schmidt zählt am Ende vor allem, dass was sein Team etwas aus Gladbach mitnehmen kann. "Wir haben noch nie gegen Gladbach gewonnen, das wollen wir ändern." Und auch Kevin Müller wird alles dafür tun, seinen Kasten sauber zu halten. Klar ist: Mit dem Schlusspfiff werden die beiden ziemlich besten Freunde wieder ganz dicke miteinander sein.