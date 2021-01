Der belgische Fußball-Erstligist KAA Gent hat Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim verpflichtet. Das verkündeten die Belgier am Mittwoch.

Niklas Dorsch war im Sommer 2018 von Rekordmeister Bayern München nach Heidenheim gewechselt. Für das Team von Trainer Frank Schmidt kam der deutsche U21-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Zweitliga-Partien zum Einsatz und weckte durch seine Leistungen Begehrlichkeiten. Auch in den beiden Relegationsspielen gegen Werder Bremen (0:0/2:2) stand Dorsch auf dem Rasen. Der 22-Jährige unterzeichnete beim belgischen Fußball-Erstligisten KAA Gent einen Vierjahresvertrag.

Abgänge sind bei Heidenheim einkalkuliert

Der Vorstandsvorsitzende des 1. FC Heidenheim, Holger Sanwald, kündigte bereits vor zwei Wochen im Gespräch mit SWR Sport einige Abgänge an: "Es ist klar, dass es eine intensive Transferperiode werden dürfte." Sanwald weiter: "Letzte Saison sind wir Fünfter geworden. Und auf einmal war Glatzel in Cardiff, Skarke in Darmstadt, Dovedan in Nürnberg und Andrich bei Union. Jetzt haben wir uns noch mehr in den Fokus gespielt. Wir sind finanziell zwar nicht gezwungen, Spieler abzugeben. Aber wenn sie weg wollen, können wir sie nicht aufhalten. Wir werden diesen Kader nicht zusammenhalten können." Neben Niklas Dorsch verlässt auch Routinier und Mittelfeldstütze Sebastian Griesbeck den Verein, er wechselt zu Bundesligist 1. FC Union Berlin.