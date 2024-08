Kleindienst-Ersatz gefunden? Heidenheims Breunig trifft in Villingen drei Mal

Der 1. FC Heidenheim hat die erste Hürde im DFB-Pokal souverän genommen. Beim Kantersieg in Villingen tat sich ein Neuzugang besonders positiv hervor.

Die Erleichterung war den Spielern des 1. FC Heidenheim anzusehen, als Schiedsrichterin Fabienne Michel die Pokal-Partie im Villinger Stadion abpfiff. Die Elf von der Ostalb war im Spiel beim FC 08 Villingen ihrer Favoritenrolle vollumfänglich gerecht geworden und hatte den Regionalligisten mit 4:0 besiegt. Auch der Offensiv-Hüne Maximilian Breunig klatschte freudig mit seinen neuen Teamkollegen rund um Trainer Frank Schmidt ab, der ihm sicher zu seinem gelungenen Debüt im Heidenheimer Trikot gratulierte.

Dreierpacker Breunig: erstes FCH-Spiel hat "gut geklappt"

Drei Tore in 64. Spielminuten hatte der 24-jährige Breunig zum Sieg seines neuen Vereins beigesteuert, bevor ihn Schmidt für Mikkel Kaufmann vom Feld nahm. Bei seinen Treffern ließ er durchblicken, warum der FCH den gebürtigen Würzburger aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg unter Vertrag genommen hatte. Breunig stand immer goldrichtig im gegnerischen Strafraum, schaltete schnell und sorgte auch sonst für Betrieb in der FCH-Offensive.

"Ich freue mich natürlich, dass das so gut geklappt hat in meinem ersten Spiel hier. Aber das wichtige war heute eine Runde weiter zu kommen", ordnete der 1,95 Meter große Breunig seine Leistung realistisch ein. Das 1:0, bei dem der Linksfuß den Ball kurz vor der Pause sehenswert per Strecksprung über die Linie drückte, sei "der Knoten" gewesen, den die Heidenheimer zum Platzen gebracht hätten. In der zweiten Hälfte hätten dann zehn gute Minuten gereicht, in dem die Schmidt-Elf den Ball schnell laufen gelassen hätte. Und auch vor dem gegnerischen Tor wäre Heidenheim dann "eiskalt" gewesen.

Eiskalt war vor allem Breunig, auf dem nun sicher viele Hoffnungen liegen, den nach Mönchengladbach gewechselten Tim Kleindienst zu ersetzen. Genau wie dieser hat auch Breunig eine Vergangenheit beim SC Freiburg. Seine ersten Bundesliga-Minuten sammelte er unter dem damaligen SC-Coach Christian Streich. Unter Frank Schmidt werden sicher viele Minuten in der höchsten Spielklasse folgen.

Frank Schmidt: Breunig-Hattrick ein "guter Anfang"

FCH-Trainer Schmidt hatte für seinen neuen Stürmer im ARD-Interview warme Worte übrig, nahm ihn aber auch für die unauffällige erste Hälfte in die Pflicht: "Am Anfang hat er sich schwer getan. Da haben wir ihn nicht ins Spiel reinbekommen", sagte der FCH-Coach. Die Mannschaft wäre im gegnerischen Strafraum zu statisch gewesen. "Dann hat er sich bewegt auf einmal, dann hat er sich frei gemacht." Schmidt sprach Breunig ein Kompliment für seinen Dreierpack im ersten Spiel für den FCH aus. Dieser und der Treffer von Paul Wanner seien zwar ein guter Anfang, aber "nicht mehr und nicht weniger." Für den FCH steht jetzt ein echtes Highlight an. Im ersten internationalen Spiel der Vereinsgeschichte treffen die Heidenheimer am 22. August in den Playoffs zur Conference League auf den schwedischen Club BK Häcken (19:00 Uhr).