Die Aufstiegshoffnungen des 1. FC Heidenheim in der 2. Fußball-Bundesliga haben einen herben Dämpfer erhalten. Bei Darmstadt 98 unterlag der FCH mit 0:2 (0:2).

Der 1. FC Heidenheim hat in der 2. Fußball-Bundesliga die große Chance verpasst, zu den Aufstiegsplätzen aufzuschließen. Nach vier Spielen ohne Niederlage verlor die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Samstag nach frühen Gegentoren der Darmstädter Serdar Dursun (11. Minute) und Mathias Honsak (16.) mit 0:2 (0:2) und steht weiter auf dem vierten Tabellenplatz. Bei einem Sieg wäre der FCH punktgleich mit dem Dritten Hamburger SV gewesen, der in Aue mit 0:3 verlor. "Wir haben einen Fehler im Kopf gemacht", so Frank Schmidt gegenüber SWR Sport.

Der Rückstand auf den VfB Stuttgart, der bei Greuther Fürth 0:2 unterlag, wäre auf drei Punkte zusammengeschmolzen. Stattdessen verloren die Gäste neben dem Spiel in der Schlussphase auch noch den Verteidiger Oliver Hüsing mit Rot wegen groben Foulspiels (90.). Die nun seit neun Spielen unbesiegten Darmstädter gingen vor 13.020 Zuschauern am Böllenfalltor mit der ersten Chance des Spiels in Führung: Eine scharfe Hereingabe von Marvin Mehlem verwertete Dursun zu seinem elften Saisontor.

Fünf Minuten später legte Honsak mit seinem ersten Saisontreffer nach. Heidenheim mühte sich zwar, blieb aber glücklos und zu ungenau. Umgekehrt ließ Darmstadt in der munteren Partie auch mehrere Gelegenheiten zu einem höheren Sieg aus.