Der 1. FC Heidenheim empfängt am Sonntag (13:30 Uhr) den VfL Osnabrück. Allerdings steht das Heimspiel auf der Kippe, weil gleich fünf Spieler des FCH positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Die Vorfreude war groß beim 1. FC Heidenheim. Das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück vor der Brust (Sonntag, 13:30 Uhr), dazu die Genesung von Cheftrainer Frank Schmidt, der zuletzt wegen einer Entzündung im Bauchraum einige Tage im Krankenhaus verbringen musste und voraussichtlich gegen die Norddeutschen wieder auf der Bank sitzen kann.

Und jetzt diese betrübliche Nachricht: Weil gleich fünf Spieler der Schwaben positiv auf Corona getestet wurden, ist die Austragung der Partie gegen die Osnabrücker fraglich geworden.

Maximilian Thiel erst positiv, dann negativ

Bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagvormittag blieb der Platz des FCH-Trainers in den Katakomben der Heidenheimer Arena leer. Frank Schmidt und seine Assistenten befinden sich wie das gesamte Team in häuslicher Quarantäne. Bereits am Mittwoch wurde in Heidenheim die Profi-Mannschaft im üblichen Rhythmus auf das Corona-Virus getestet. Dabei war bei Mittelfeldspieler Maximilian Thiel zunächst "ein positives Ergebnis festgestellt worden", so FCH-Pressesprecher Markus Gamm gegenüber SWR Sport.

Fünf Spieler bei den Nachtests positiv auf Corona getestet

Am Donnerstag wurde daraufhin nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt beim gesamten Team noch einmal ein Nachtest durchgeführt. Und Maximilian Thiel erhielt diesmal ein negatives Ergebnis. Allerdings: "Bei diesen Tests wurden fünf andere positive Fälle festgestellt", so Pressesprecher Markus Gamm. Um jedes Risiko auszuschließen, "werden am Freitag weitere PCR-Tests in der Mannschaft durchgeführt", bestätigte der Heidenheimer Pressesprecher.

Spiel gegen Osnabrück auf der Kippe

Sollten sich die positiven Fälle beim 1. FC Heidenheim bestätigen, steht das Spiel am Sonntag gegen Osnabrück auf der Kippe: "Alles hängt am Gesundheitsamt, da müssen wir uns weiter austauschen. Nach den Tests können wir mehr sagen", erläuterte Pressesprecher Gamm, "was das Training angeht, und auch was das Spiel am Sonntag angeht". Stand jetzt wären für die Partie gegen Osnabrück 499 Zuschauer in der Heidenheimer Arena zugelassen.