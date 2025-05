per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim feiert nach zwei denkwürdigen Spielen gegen die SV Elversberg den Verbleib in der Fußball-Bundesliga - dank einer kämpferischen Leistung und Leo Scienza.

Als der dreifache Schlusspfiff durch das Elversberger Waldstadion Kaiserlinde hallte, schritt Heidenheims Trainer Frank Schmidt auf den Rasen. Er hatte den Kopf gesenkt und wirkte selbst in diesem Moment der größten Erleichterung in sich gekehrt. Auch ein Bundesliga-Verbleib in letzter Minute schien die Heidenheimer Trainerlegende nicht aus der Ruhe bringen zu können.

Anders sah es bei Siegtorschützen Leo Scienza aus. In seinem Blick lag die Freude über die Rettung, die wohl auf der gesamten Ostalb in diesem Moment zu spüren war. Der 1. FC Heidenheim konnte die Chance der Relegation gegen die SV Elversberg nutzen und bleibt nach dem 2:1-Sieg (1:1) im Rückspiel in der Fußball-Bundesliga.

Leo Scienzas Schuss ins Glück entscheidet das Spiel in letzter Minute

Und dabei sah kurz vor Schluss alles danach aus, als würde der FCH gegen leidenschaftlich kämpfende Elversberger eine Verlängerung bestreiten müssen. Durch die Tore von Heidenheims Mathias Honsak (9. Spielminute) und dem Elversberger Robin Fellhauer (31.) ergab sich kurz vor Schluss ein Gesamtspielstand nach Hin- und Rückspiel von 3:3.

Doch dann kam die fünfte und letzte angezeigte Minute der Nachspielzeit: Paul Wanner setzte den durchgestarteten Scienza gekonnt in Szene, der Brasilianer blieb cool und schoss den Ball am Elversberger Keeper Nicolas Kristof vorbei in die Maschen. Es war der Treffer zum 2:1. Der Rest ist jetzt schon ein Teil Heidenheimer Fußball-Geschichte.

Frank Schmidt lobt Elversbergs "geilen Fußball"

Die Gastgeber aus dem Saarland hatten in der zweiten Hälfte eigentlich mehr vom Spiel. Die SV Elversberg übte Druck aus, ging in der 47. Spielminute sogar vermeintlich durch Stürmer Fisnik Asllani in Führung. Der Treffer zählte aber nicht, Lukas Petkov, Mittelfeldmann der SV Elversberg, stand in der Tor-Entstehung im Abseits.

Heidenheims Trainer Schmidt sprach seinem Elversberger Kollegen Horst Steffen nach dem Spiel "riesen Respekt" aus. Die SV Elversberg würde einen "geilen Fußball" spielen. "Ich kann nur eins sagen: zusammen bleiben, so weitermachen, an sich glauben. Dann kommt der nächste Schritt." Am Ende sei der 1. FC Heidenheim laut Schmidt aber der "glückliche Sieger" gewesen. "Ich freue mich für den Verein, für die Fans. Ich freue mich für meine Frau, dass sie endlich wieder einen Ehemann hat, der gut Laune hat."

Leo Scienza trifft dank "Intuition" und Paul Wanner

Gute Laune hatte auch Siegtorschütze Leo Scienza im Interview nach dem Spiel. "Die Heimfahrt wird sehr lang, mit viel Bier, viel Celebration. Denn die Saison war sehr lang, mit vielen Tiefen und vielen Höhen. Und jetzt fahren wir alle etwas runter - nur noch Spaß und enjoy", sagte der hörbar erleichterte Brasilianer. Er stellte vor allem Vorlagengeber Paul Wanner in den Vordergrund: ""Paul konnte mir einen super Pass geben. Am Ende war es Intuition, und der Rest ist Geschichte."

Geschichte, wie die zweite Saison des 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga, Geschichte wie die Spiele im Europa-Pokal am Anfang dieser langen Saison. Und Geschichte wie die fünfte Minute der Nachspielzeit im Relegations-Rückspiel in Elversberg.