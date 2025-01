Perfektes Debüt - Frans Krätzig macht Heidenheim zum Gewinner des Spieltages

Beim VfB Stuttgart konnte sich Frans Krätzig nicht durchsetzen, beim 1. FC Heidenheim trifft er sofort und macht dem abstiegsbedrohten Klub Hoffnung.

Nur siebzehn Minuten hat Frans Krätzig gebraucht, um beim 1. FC Heidenheim anzukommen. Im Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (2:0-Heimsieg) traf die Leihgabe des FC Bayern München, die sich zuvor beim VfB Stuttgart nicht in den Vordergrund spielen konnte, mit einer Direktabnahme zum 1:0. Es war Krätzigs erster Bundesliga-Treffer und die Heidenheimer, die davor aus zehn Spielen nur einen Punkt geholt hatten, durften mal wieder jubeln. "Das tut natürlich sehr gut, das ist ein sehr wichtiger Sieg, aber es kann nur ein Startschuss sein, wir brauchen noch viel mehr Punkte", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt.

Krätzig konnte sich beim VfB Stuttgart nicht durchsetzen

Beim VfB Stuttgart kam Krätzig in der Bundesliga nur einmal zum Einsatz, nämlich beim 1:3 in Freiburg am ersten Spieltag. Krätzig hatte man eine gute Entwicklung zugetraut, der 21-Jährige sollte einer dieser jungen Akteure werden, die von Trainer Sebastian Hoeneß geformt, verbessert und zu gestandenen Bundesligaspielern ausgebildet werden. Aber dem gebürtigen Nürnberger gelang es nicht, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Er musste sich mit Auftritten im DFB-Pokal (erste und zweite Runde) und in der 3. Liga begnügen. An Maximilian Mittelstädt war links hinten kein vorbeikommen und Ramon Hendriks lief ihm den Rang hinter dem deutschen Nationalspieler ab.

Krätzig zahlt das Vertrauen direkt zurück

Jetzt also Heidenheim mit Frank Schmidt - und in gewisser Weise hatten Krätzig und sein neuer Coach nach der Winterpause dasselbe Ziel: nach einer längeren erfolglosen Phase zurück in die Spur finden. Schmidt schenkte seinem Neuzugang das Vertrauen und brachte ihn von Beginn an auf der linken Seite. Anders als beim VfB spielte er einen offensiven Part - und das machte sich nach wenigen Spielminuten bezahlt. "Frans hat sofort ausgestrahlt, dass er kicken will, dass er positiv ist, dass er das zu hundert Prozent annimmt und mit der Mannschaft Spaß haben will. Das hat die Mannschaft gebraucht", sagte Schmidt.

Heidenheim rückt Hoffenheim auf die Pelle

Der Anfang ist für Krätzig und Heidenheim gemacht. Die Heidenheimer haben als Tabellensechzehnter den Abstand auf die direkten Abstiegsränge vergrößert, da Bochum und Kiel ihre Partien verloren haben. Und durch die Niederlagen der TSG Hoffenheim und des 1. FC St. Pauli liegt das Team von Frank Schmidt nun nur noch einen Zähler hinter Platz 15 und 14, die den direkten Klassenerhalt bedeuten.