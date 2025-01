FCH-Kapitän Patrick Mainka: Zusammenrücken unter der Sonne für den Klassenerhalt

Der 1. FC Heidenheim ist aktuell im Trainingslager im spanischen Algorfa. Kapitän Patrick Mainka spricht im Interview mit SWR1 Stadion über die sportliche Lage beim abstiegsbedrohten Bundesligisten.

Nur drei von 18 Bundesligisten sind in der kurzen Winterpause ins Trainingslager gereist. Der 1. FC Heidenheim gehört dazu - und das hat gute Gründe. "Es sind vor allem die Trainingsbedingungen, die ideal sind. Zu der Jahreszeit weißt du in Heidenheim nicht, was kommt und ob du vernünftig trainieren kannst. Deswegen ist das hier schon sehr sinnvoll", sagte Kapitän Patrick Mainka gegenüber SWR1 Stadion.. "Ich glaube auch mit Blick auf die Situation, dass es nochmal ein Zusammenrücken sein kann. Zusammenrücken unter der Sonne ist natürlich schöner als mit einer Schneeballschlacht."

Der Innenverteidiger steht bereits seit 2018 in Heidenheim unter Vertrag und verbindet mit dem Trainingslagerort positive Erinnerungen. "Seitdem ich hier bin, waren wir fast jedes Jahr da - unterbrochen durch Corona. Bisher war es relativ erfolgreich, muss man sagen. Und dann kann vielleicht von dem guten Geist von Algorfa sprechen", sagte Mainka. "Das ist natürlich die Hoffnung, dass wir den hier beschwören können, um eine gute Restrunde zu spielen und den Klassenerhalt zu erreichen."

Winterpause kam für den FCH zur richtigen Zeit

Ein guter Geist würde sicher helfen beim Punkten. Das gelang dem FCH im letzten Drittel des vergangenen Jahres fast gar nicht mehr. Aus zehn Spielen holte der Bundesligist nur einen Punkt. Mit insgesamt zehn Zählern aus 15 Spielen steht der FCH auf Relegationsrang 16.

Die Heidenheimer wollen die Negativserie nun aus den Köpfen bekommen, da kam das Jahresende gerade recht. "Man kann sagen, dass diese Pause zur richtigen Zeit kam und auch gut tat", sagte Mainka. "Wenn man so lange einem Erfolg hinterherrennt, macht das natürlich etwas mit einem."

In Algorfa hat Mainka aber schon nach kurzer Zeit in der spanischen Sonne einen positiven Eindruck von der Mannschaft. "Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir voll fokussiert sind. Wir haben über die freien Tage Energie gesammelt, um die Herausforderung anzunehmen und anzugehen", sagte der 30-Jährige. "Einfach wird es nicht, aber was ist schon einfach im Fußball oder allgemein im Leben? Von daher kann man sich auf diese Herausforderung freuen. Und ich bin überzeugt, dass es ein gutes Ende für uns haben wird."

Frank Schmidt wünscht sich mehr Bereitschaft

Neben dem guten Geist von Algorfa soll auch die Rückkehr zu alten Tugenden zum Klassenerhalt beitragen. "Wir wollen uns wieder zurück zu unserer FCH-DNA verändern. Das hat zum Beispiel mit Zweikampfverhalten und der Bereitschaft ans Maximum zu gehen zu tun", hatte Trainer Frank Schmidt zum Jahresstart gesagt.

War die FCH-DNA denn verloren gegangen? "Da spielen viele Faktoren mit rein. Natürlich ist es so, dass wir im Sommer einen Umbruch hatten. Dann war es Fluch und Segen zugleich, zu Saisonbeginn so erfolgreich zu (fünf Siege aus den ersten fünf Spielen). Da konnten sich ja noch gar keine Automatismen in der Mannschaft bilden, durch die Conference League kannst du nur wenig trainieren", sagte Mainka. Natürlich hätten die anfänglichen Erfolgserlebnisse der Mannschaft geholfen und für Euphorie gesorgt, aber: "Die ist dann abgeebbt, als es nicht mehr lief. Dann hast du wenig Zeit und Möglichkeiten, mit Trainingsinhalten gegenzusteuern".

Mit FCH-DNA zum Klassenerhalt

Für die restliche Saison wünscht sich Mainka, dass der Erfolg zurückkehrt, zumal das Team schon in der Hinrunde häufig nicht weit weg war von Punktgewinnen und Siegen. "Es waren immer kleine Momente in den Spielen. Zwischendurch hat man vielleicht zu oft von Pech geredet, vom fehlenden Spielglück. Aber am Ende ist eingetreten, was wir vor der Saison erwartet haben: Dass es eine schwierige zweite Bundesligasaison wird", sagte Mainka. "Wir müssen uns darauf besinnen, was uns ausmacht. Da sprechen wir dann eben von der FCH-DNA, die wir brauchen, um den Klassenerhalt zu schaffen."

Heidenheim startet am 11. Januar gegen Union Berlin ins neue Jahr. Am 8. Januar kehrt der FCH aus dem Trainingslager zurück. Ein Testspiel ist nicht geplant.