Torsten Lieberknecht – zehn Jahre lang trainierte er Eintracht Braunschweig. Als der gebürtige Pfälzer die Löwen übernahm, kickten sie noch in der Regionalliga Nord. 2013 führte er die Mannschaft in die Bundesliga. Als die Braunschweiger schließlich 2018 wieder bis in die 3. Liga abstürzten, endete die Lieberknecht-Ära.

Imago IMAGO / Fotostand