Als Spieler und als Trainer am Hardtwald erfolgreich: Gerd Dais. 2005 übernahm er den SVS in der Oberliga und führte den Verein in die 3. Liga. 2010 verließ er Sandhausen, kehrte ein Jahr später jedoch zurück und setzte seinen Erfolgsweg bis in die 2. Bundesliga fort. Noch heute verpasst er kaum ein Heimspiel.