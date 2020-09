Gelungener Saisonstart für den 1. FC Heidenheim: Am ersten Spieltag der neuen Zweitligaspielzeit setzte sich der FCH mit 2:0 (1:0) gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig durch. Eine Woche zuvor war die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt noch in der ersten DFB-Pokalrunde am Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gescheitert. mehr...