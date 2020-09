Grobe Fehler in der Abwehr haben dem 1. FC Heidenheim gegen den bis dahin sieglosen VfL Bochum die dritte Saisonniederlage beschert. Alle drei Gegentore beim 2:3 (1:2) am Sonntag resultierten aus Schnitzern in der Defensive.

FCH-Defensive lässt sich übertölpeln Für Bochum mit dem neuen Trainer Thomas Reis war es vor 10.350 Zuschauern in der Heidenheimer Voith-Arena der erste Saisonsieg. Der FCH rutschte dadurch auf Rang sieben, Bochum steht jetzt auf Platz 15. Bochums Simon Zoller brachte die im Verlauf des 9. Spieltags zwischenzeitlich auf den letzten Tabellenplatz abgerutschten Gäste schon in der siebten Minute in Führung und wurde dabei im Zentrum überhaupt nicht gestört. Danny Blum (14. Minute) erhöhte auf 2:0, nachdem sich die FCH-Defensive von einem Einwurf übertölpeln ließ. Leipertz-Treffer ist zu wenig Nach dem Anschlusstreffer durch Robert Leipertz (23.) hatten die zuletzt seit vier Spielen ungeschlagenen Gastgeber wieder Hoffnung auf einen weiteren Punktgewinn nach einem Rückstand. Doch Silvere Ganvoula (49.) nutzte einen schlimmen Fehlpass von Norman Theuerkauf aus und traf kurz nach der Pause zum 3:1. Der erneute Heidenheimer Anschlusstreffer durch den eingewechselten Stefan Schimmer (90.+3) kam zu spät. 1. FC Heidenheim - VfL Bochum 2:3 (1:2) 1. FC Heidenheim: Müller - Busch, Mainka (62. P. Schmidt), Beermann, Theuerkauf - Griesbeck (75. Schimmer), Dorsch - Schnatterer, Kerschbaumer (63. Multhaup), Leipertz - Kleindienst VfL Bochum: M. Riemann - Gamboa, Decarli, Lorenz, Danilo Soares - Losilla, Janelt (69. Eisfeld) - Zoller (73. Pantovic), S. Maier (87. Weilandt), D. Blum - Ganvoula Schiedsrichter: Michael Bacher (Amerang) Zuschauer: 10.350 Tore: 0:1 Zoller (7.), 0:2 D. Blum (14.), 1:2 Leipertz (23.), 1:3 Ganvoula (49.), 2:3 Schimmer (90.+3)