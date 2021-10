Trainer Frank Schmidt hat seinen Vertrag beim 1. FC Heidenheim vorzeitig bis 2027 verlängert. Für SWR-Sportreporter Günther Schroth ein absoluter Lichtblick im viel zu schnellen Fußball-Alltag.

Das ist in meinen Augen die beste Nachricht aus dem Fußball seit langem: Frank Schmidt hat seinen Vertrag in Heidenheim nach über 14 Jahren verlängert. Vorzeitig bis 2027. Das ist deswegen eine so positive Nachricht, weil da einer mal so nebenbei mit den gängigen Vorstellungen einer Branche bricht, die in einer veralteten Hierarchie-Denke befangen ist. Will heißen: wenn der größere Verein ruft, geht man gefälligst dahin. Von Frankfurt nach Gladbach, von Gladbach nach Dortmund, von Leipzig nach München, wie die "Nagelsmänner" unter den Trainern das halt im Regelfall so machen. Das ist überhaupt nicht ehrenrührig, aber eben sehr erwartbar und konventionell.

Immer dahin, wo die wärmere Luft rauskommt?

Der Glaubwürdigkeitsverlust, der dadurch entsteht, dass die Helden von heute morgen stets dorthin gehen, wo noch wärmere Luft rauskommt, aber ist Gift für eine Branche, in der sonst die großen, hehren Worte bemüht werden. Sei es das von der "Echten Liebe", von der in Dortmund gerne schwadroniert wird. Oder auch das "Furchtlos und Treu" des VfB Stuttgart. Wenn dann einer wie Frank Schmidt tatsächlich treu bleibt, im Wortsinne, dann fordert mir das ganz enormen Respekt ab. Klar kann man mir jetzt flache Lobhudelei vorwerfen. Aber da gehe ich dann sogar noch weiter.

Lieber Heidenheim statt Bayern München

Wenn mir jemand die Wahl gibt, Bayern München gegen Wolfsburg zu besuchen oder Heidenheim gegen Bremen - dann gehe ich lieber nach Heidenheim. Ernsthaft. Das hat auch damit zu tun, dass man in Heidenheim noch keine Nummer ist, kein Rädchen im großen Profisportbetrieb – dort in Heidenheim sind Menschen noch Menschen, werden auch Journalisten, auch Sportjournalisten, als Person wahrgenommen.

Stehvermögen und Fachkompetenz

Und: Heidenheim ist nicht Hinterland, Heidenheim ist auch nicht nur 2. Liga. Heidenheim ist Fußball von der feinen Sorte mit einem Trainer, der mit Stehvermögen und hoher sozialer und fachlicher Kompetenz seinen Laden in Schuss hält. So sehr in Schuss, dass er im vergangenen Jahr beinahe in die Bundesliga aufgestiegen wäre. Damit gehört Heidenheim für mich nicht schnöde in die 2. Liga - sondern ist regelmäßig einer der 25 besten Vereine in Deutschland. Man sollte anfangen, da über Ligagrenzen hinauszudenken. Wie sie es ja auch erfolgreich in Freiburg tun, wo man mit Christian Streich einen hat, der dieselben Qualitäten wie Frank Schmidt besitzt und dezidiert auf Kontinuität setzt.

Klar funktioniert das nicht überall. Und klar gibt es Trennungen, die hilfreich, richtig und notwendig sind. Nur in Heidenheim nicht, da ist der richtige Mann am richtigen Platz. Schön, dass man das dort auch erkannt hat. Die Heidenheimer erhöhen die Glaubwürdigkeit einer Branche, in der Treueschwüre ein kurzfristiges Verfallsdatum haben. Frank Schmidt macht das nicht mit. Er hat kein Verfallsdatum.