Der 1. FC Heidenheim hat im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren und die Topfavoriten VfB Stuttgart und Hamburger SV unter Druck gesetzt.

Nach dem 1:0 (0:0) gegen den abstiegsbedrohten SV Wehen Wiesbaden liegt das Team von Trainer Frank Schmidt weiter auf Rang vier, nur noch ein Zähler trennt Heidenheim nun aber vom HSV und dem VfB auf den Plätzen zwei und drei. Wehen Wiesbaden liegt weiter auf dem Relegationsplatz 16, könnte im Laufe des Wochenendes aber auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Freistoßtor sichert drei Punkte

Der eingewechselte Tobias Mohr sorgte am Freitag in der 70. Minute mit einem Freistoß aus knapp 20 Metern für den entscheidenden Treffer. Heidenheim war von Anfang an um Kontrolle bemüht und spielte mutig nach vorne, kam gegen den tief stehenden Gast aber zunächst kaum zum Zug. Wiesbaden konzentrierte sich aufs Kontern. Die erste gute Chance hatten die Gastgeber in der 33. Minute, nach Vorlage von Norman Theuerkauf kam Stürmer Robert Leipertz im Strafraum zum Abschluss.

Führung nach Weckruf der Wiesbadener

Wiesbadens Verteidiger Niklas Dams klärte kurz vor der Linie für seinen bereits geschlagenen Torwart Heinz Lindner. Kurz nach Wiederanpfiff hatte die Gäste durch Sebastian Mrowca (54.) ihre erste gute Gelegenheit. Offenbar ein Weckruf für Heidenheim, das im Anschluss durch Tim Kleindienst (58.) und Leipertz (62.) zu Großchancen kamen. Wenig später traf Mohr nach Foul von Dams zum 1:0. In der 80. Minute jubelten die Gäste, als Törles Knöll aus 22 Metern ins Tor traf. Doch nach Ansicht der Videobilder nahm Schiedsrichter Timo Gerach den Treffer zurück - Manuel Schäffler hatte im Abseits Torwart Kevin Müller irritiert. Heidenheim blieb der Sieger des Spiels.

1. FC Heidenheim - Wehen Wiesbaden 1:0 (0:0) 1. FC Heidenheim: Kevin Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf (59. Föhrenbach) - Griesbeck - Kerschbaumer (59. Mohr), Dorsch - Leipertz (86. Sessa), Schnatterer (76. Multhaup) - Kleindienst SV Wehen Wiesbaden: Lindner - Lorch, Dams, Franke - Mrowca (65. Knöll), Chato, Schwede (77. Tietz) - Aigner (67. Titsch-Rivero), Kyereh, Dittgen (67. Kuhn) - Schäffler Schiedsrichter: Timo Gerach (Landau in der Pfalz) Tore: 1:0 Tobias Mohr (70.)

Wehen Wiesbaden: Einspruch des VfB Stuttgart sei Ablenkung vom Ergebnis

Bereits vor der Partie beim 1. FC Heidenheim hatte sich der Sportdirektor des SV Wehen Wiesbaden, Christian Hock, zum Einspruch des VfB Stuttgart gegen die Spielwertung aus der Vorwoche geäußert: "Ein Stück weit kann man das nachvollziehen, um von so einem Ergebnis abzulenken", sagte Hock. Stuttgart habe schließlich die beide direkten Duelle mit dem Aufsteiger Wehen Wiesbaden verloren. Der DFB habe das mit seiner Stellungnahme geklärt, "von daher schlafen wir ruhig", fügte Hock an. Wehen Wiesbaden hatte das Duell mit 2:1 für sich entschieden.