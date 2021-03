Der 1. FC Heidenheim hat keine Zweifel mehr am Verbleib in der 2. Bundesliga. "Wir sind nahe am Klassenerhalt. Der wird uns gelingen, so selbstbewusst sind wir", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt.

Nach 23 Spieltagen hat der Tabellensechste vor dem Auswärtsspiel bei Schlusslicht Würzburger Kickers (Freitag, 18:30 Uhr) bereits 15 Punkte Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz. "Wir wollen uns nicht ausruhen" Dass die Heidenheimer möglicherweise sogar wieder ins Aufstiegsrennen eingreifen könnten, wollte Schmidt wie gewohnt nicht kommentieren. "Wir sind einfach froh, dass wir die 36 Punkte haben, das ist nicht selbstverständlich", sagte der aktuell dienstälteste Coach im deutschen Profifußball. "Wir wollen uns nicht ausruhen." Hinter Torjäger Tim Kleindienst steht vor der Partie in Würzburg noch ein kleines Fragezeichen, der Stürmer wird aber wohl auflaufen können. "Er ist noch nicht bei 100 Prozent, man muss schauen", sagte Schmidt über den Angreifer, der zuletzt umgeknickt war.