per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim erwartet im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (Freitag, 18:30 Uhr) eine schwere Aufgabe. Trainer Frank Schmidt warnte vor den schwer kriselnden Kurpfälzern.

Sandhausen kassierte in der 2. Liga zuletzt vier Niederlagen in Folger ohne eigenen Torerfolg. "Man sieht anhand der Ergebnisse, dass der Verein in einer sehr schwierigen Situation ist, obwohl sie eine Mannschaft zusammengestellt haben, die richtig Qualität hat", sagte Schmidt. "Ich denke, das Bild vom angeschlagenen Boxer passt ganz gut."

TV-Tipp: SWR Sport Fußball Einen ausführlichen Rückblick auf das Spiel des SV Sandhausen gegen den 1. FC Heidenheim zeigen wir am Samstag ab 17:30 Uhr in der Sendung "SWR Sport Fußball" im SWR Fernsehen.

Verzichten muss der FCH auf Routinier Marc Schnatterer (Knieblessur) und Angreifer Patrick Schmidt (Muskelfaserriss) . Beide fallen wie schon zuletzt auch am Freitagabend aus