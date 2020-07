per Mail teilen

Nach dem 0:0 im Relegations-Hinspiel um den Bundesliga-Aufstieg bei Werder Bremen wächst beim 1. FC Heidenheim der Glaube an die Sensation. Im Rückspiel (Montag, 20:30 Uhr) will FCH-Trainer Frank Schmidt den Hanseaten mit einem ganz besonderen Matchplan begegnen.

Diese spezielle Herangehensweise hat sich Schmidt im Wald ausgedacht. "Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, dann bin ich durch den Wald gefahren. Danach war der Kopf frei, eine Idee war geboren", sagte der 46-Jährige einen Tag vor der entscheidenden Partie im exklusiven Interview mit SWR Sport: "So einfach kann man sich erholen und einen neuen Matchplan erstellen."

Dauer 3:09 min Frank Schmidt im exklusiven Interview mit SWR Sport Heidenheims Trainer Frank Schmidt fordert im exklusiven Interview mit SWR Sport von seinem Team vor dem "größten Spiel der Vereinsgeschichte" gegen Favorit Werder Bremen den nötigen Mut, um die Sensation zu schaffen.

"Wir sind krasser Außenseiter"

Der Zweitligist von der Schwäbischen Alb sieht sich auch nach dem 0:0 im Hinspiel weiter in der Rolle des klaren Underdogs. "Natürlich waren wir krasser Außenseiter und sind es immer noch", sagte Schmidt.

Dauer 1:04 min Fans in Heidenheim feiern das Unentschieden im Hinspiel Die Reaktionen der Heidenheim-Fans auf das Relegations-Hinspiel ihres Teams in Bremen.

"Es ist nach wie vor die Lebenschance"

Trotzdem glaubt der 1. FC Heidenheim weiter an die Sensation: "Wir stehen vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte. Es ist nach wie vor die Lebenschance - und sie lebt", sagte Schmidt.

Der Coach fordert von seiner Mannschaft, Werder Bremen wie schon im Hinspiel frech und mit dem nötigen Mut zu begegnen: "Wir dürfen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wir haben gezeigt, dass wir uns wehren können."

"Wir müssen widerstandsfähig sein"

Druck sei aber durchaus da, so Schmidt weiter. "Wenn man sich selbst keinen Druck macht, kann man keine Leistung bringen. Wir müssen widerstandsfähig sein", so der 46-Jährige. Man wisse, "was auf uns zukommen kann, aber wir werden das nicht verkomplizieren. Wir können noch ein bisschen ruhiger werden, der finale Pass muss noch besser kommen".

Dauer 0:42 min "Wir wünschen Euch den Aufstieg!" Ganz Heidenheim ist gespannt auf das Rückspiel in der Relegation gegen Werder Bremen. Ein Friseursalon hat sogar extra die Vereinshymne umgedichtet und einstudiert.

Schmidt stehen alle Spieler zur Verfügung. Ob er die Bremer erneut mit seiner Aufstellung überraschen wird, ließ Schmidt offen. "Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht Angst vor irgendetwas habe. Ich versuche, immer die Entscheidung zu treffen, die richtig ist", sagte das Heidenheimer Urgestein.