Es ist das Topspiel des 26. Spieltags der 2. Liga: Der Tabellenzweite 1. FC Heidenheim empfängt den Vierten FC St. Pauli. Eine Partie mit wegweisendem Charakter.

Trotz des bitteren Last-Minute-Remis beim 1. FC Kaiserslautern ist der 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga voll auf Aufstiegskurs. Nach 26 Spieltagen liegt die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf dem Aufstiegsrang zwei und hat gute Chancen auf den erstmaligen Bundesligaaufstieg.

Doch am kommenden Wochenende wartet eine hohe Hürde auf die Schwaben. Der FC St. Pauli kommt zum Topspiel auf die Ostalb (Samstag, 20:30 Uhr). Unter dem in der WM-Pause installierten Trainer Fabian Hürzeler feierte der Kiezklub bisher neun Siege in neun Spielen - neuer Zweitliga-Rekord. Dementsprechend breit ist die Brust bei den Hanseaten.

St. Pauli voller Selbstbewusstsein gegen Heidenheim

"Wir haben das Selbstvertrauen aus neun Siegen, sind als Mannschaft zusammengerückt", sagte der 30-jährige Coach mit Blick auf die Partie in Heidenheim. Hürzeler ist sich aber bewusst, dass die Rekordserie den FCH auch zusätzlich motivieren könnte. "Fakt ist: Je öfter wir gewinnen, desto mehr will der Gegner uns schlagen und lässt sich was einfallen."

Frank Schmidt: "Da trifft viel Testosteron aufeinander"

Das werden die Heidenheimer mit Sicherheit. Coach Frank Schmidt erwartet ein intensives Spitzenspiel. "Das ist wie zu Hause mit meinen drei Hunden - da trifft viel Testosteron aufeinander", scherzte der 49-Jährige. "Zu sagen, St. Pauli ist die Mannschaft der Stunde, ist fast schon untertrieben." Die Hamburger seien "sehr variabel, gut im Ballbesitz und in der Passquote".

Die Vorfreude ist jedenfalls groß innerhalb der Mannschaft - auch auf ein Flutlichtspiel vor ausverkauftem Haus. "Das gesamte Stadion und die Leute, die uns unterstützen, das hilft uns extrem und pusht uns", sagte Jan-Niklas Beste im Gespräch mit SWR Sport.

Sein Teamkollege Patrick Mainka sieht indes noch acht Endspiele auf seine Mannschaft zukommen: "Wir haben jede Woche ein Topspiel und noch viele Aufgaben, die wir lösen müssen. Gegen St.Pauli wird es extrem schwer - was danach kommt, interessiert uns jetzt noch nicht. Wir brauchen Disziplin und Fkus für jede einzelne Aufgabe."

Der FCH wird fast in Bestbesetzung ins Gipfel-Duell gehen und kann nach zwei Spielen Sperre wieder auf Offensivmann Denis Thomalla zurückgreifen. "Man hat gesehen, dass er fehlt", sagte Schmidt über den 30-Jährigen.