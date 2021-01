per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim setzt im Zweitliga-Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten Karlsruher SC (Samstag, 13 Uhr) in der Innenverteidigung auf Timo Beermann.

Beermann soll dort an der Seite von Patrick Mainka den rotgesperrten Oliver Hüsing ersetzen, wie Trainer Frank Schmidt ankündigte. Zudem kehrt Angreifer Tim Kleindienst nach einer Gelb-Rot-Sperre aller Voraussicht nach in die Startelf des Tabellenvierten zurück.

Schmidt fordert bessere Chancenverwertung

"Wir müssen wieder einen besseren Weg zu Torchancen finden", forderte Schmidt nach der verdienten 0:2-Niederlage zuletzt bei Darmstadt 98. "Vor allem, was die Chancenverwertung betrifft, haben wir in den letzten Wochen nicht so gut performt."

Vor dem 25. Spieltag liegen die Heidenheimer nur drei Punkte hinter dem Aufstiegs-Relegationsplatz, den der Hamburger SV belegt.