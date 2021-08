Tipp

Ausschnitte vom Spiel des 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV hören Sie am Samstag, den 28. August ab 14 Uhr live bei SWR1 Stadion. Außerdem gibt es die Spiele der 2. Bundesliga live als Vollreportage in der ARD Audiothek und in der neuen Sportschau-App.