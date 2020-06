Arminia Bielefeld wird wohl als Erster in die Bundesliga aufsteigen. Dahinter quälen sich die vermeintlichen Schwergewichte Hamburger SV und VfB Stuttgart seit Wochen mehr schlecht als recht durch die 2. Liga. In Lauerstellung befindet sich der 1. FC Heidenheim als Vierter. Ist die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt der lachende Dritte im Aufstiegsrennen?

Noch drei Spiele sind in der 2. Bundesliga zu absolvieren - und der 1. FC Heidenheim könnte etwas historisches schaffen. Noch drei Siege und die Schwaben wären mindestens Dritter, da das Team von Schmidt am unter anderem am 33. Spieltag noch auf den HSV trifft (21.06., 15:30 Uhr). Am letzten Spieltag reisen die Schwaben zum Spitzenreiter nach Bielefeld.

"Eine Chance wie noch nie"

Den Schwung aus dem 4:1 gegen Jahn Regensburg will der FCH auf jeden Fall mit in die Englische Woche nehmen. Die Aufstiegsgelegenheit ist plötzlich greifbar nahe. "Wir haben jetzt eine Chance, wie wir sie vielleicht noch nie gehabt haben", sagte FCH-Trainer Frank Schmidt.

Durch die 1:2-Niederlage des VfB beim Karlsruher SC haben die Heidenheimer als Tabellenvierter einen Punkt Rückstand auf die drittplatzierten Stuttgarter. Der zweitplatzierte Hamburger SV ist zwei Punkte entfernt.

"Wir haben die Chance, in den letzten drei Spielen durch gute Ergebnisse etwas ganz Großes zu erreichen. Und da glaubt bei uns schon länger jeder daran, dass das möglich ist", sagte Schmidt.

Bangen um Kapitän Marc Schnatterer

Ob der 46-Jährige im Auswärtsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth am Dienstagabend (18:30 Uhr) wieder auf seinen Kapitän Marc Schnatterer zurückgreifen kann, steht noch nicht fest. Beim Sieg gegen Regensburg hatte der Mittelfeldspieler wegen muskulärer Probleme gefehlt. "Ob es für ihn geht, ist noch völlig offen", sagte Schmidt.