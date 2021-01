per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim kann im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den SV Darmstadt 98 womöglich wieder auf Routinier Marc Schnatterer zurückgreifen. Nach dem katastrophalen 0:4 in Sandhausen soll alles besser werden.

Der 35-jährige Schnatterer ist nach seiner Knieblessur voraussichtlich wieder einsatzbereit, wie Trainer Frank Schmidt am Freitag ankündigte. Angreifer Patrick Schmidt fällt dagegen wegen seines Muskelfaserrisses weiter aus. Mittelfeldspieler Kevin Sessa ist nach seiner Roten Karte aus dem deutlich verlorenen Baden-Württemberg-Duell gesperrt.

"Vergeigtes Spiel" in Sandhausen soll Unikat bleiben

"Ich muss lange zurückschauen, dass wir ein komplettes Spiel so vergeigt haben", sagte Schmidt mit Blick auf das 0:4 am vergangenen Spieltag beim SV Sandhausen: "Das kann in einer Saison einmal passieren, darf aber kein zweites Mal passieren."

TV-Tipp Alles zum Sonntagsspiel FC Bayern München gegen SC Freiburg, der aktuelle Stand zum Machtkampf Hitzlsperger vs. Vogt beim VfB Stuttgart und dessen Auftritt gegen Gladbach sowie zur Partie der TSG Hoffenheim gegen Arminia Bielefeld und zur 2. Liga gibt es bei SWR Sport Baden-Württemberg. Los gehts an diesem Sonntag um 21:45 Uhr im SWR Fernsehen BW.

Die Partie gegen Darmstadt habe eine "gewisse Brisanz", meinte Schmidt: "Wir können uns eine gute Ausgangsposition verschaffen für eine sorgenfreie Saison." Vor dem 16. Spieltag liegt der Fast-Aufsteiger der vergangenen Spielzeit mit 22 Punkten im Tabellen-Mittelfeld, Darmstadt hat vier Zähler weniger gesammelt.