Da war mehr drin für den 1. FC Heidenheim: Nach dem Wirbel um positive Coronatests am Freitag und negative Testungen am Samstag kam die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gegen den VfL Osnabrück vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Christian Kühlwetter (54. Minute) hatte den FCH in Führung geschossen. Die Gäste, die nach einer zweiwöchigen Quarantäne für 18 Spieler erst seit Donnerstag wieder komplett trainieren, trafen durch Etienne Amenyido zum verdienten Ausgleich (61.). Gleichzeitig der Endstand.

Fünf Spieler des 1. FC Heidenheim waren am Freitag positiv auf Corona getestet. Darum war lange fraglich, ob das Spiel gegen Osnabrück überhaupt wie geplant stattfinden kann. Spieler und Funktionäre waren anschließend zunächst am Freitag und dann am Samstag erneut im Klinikum Heidenheim auf SARS-CoV-2 getestet worden - dabei waren sämtliche PCR-Tests negativ. Wie es zu den positiven Testergebnissen gekommen war, ist nicht bekannt. Der FCH gab an, rechtliche Schritte gegen das Labor zu prüfen.