Es war ein Triumph für den FC Heidenheim, damals beim ersten Pflichtspiel gegen den VfB Stuttgart. 2:1 siegte der FCH. Dreieinhalb Jahre später treffen beide erneut aufeinander. Was ist von damals geblieben?

„Es ist in der Zweiten Liga für uns so, dass wir im Vorfeld die Favoritenrolle haben. Aber diese dann auch auf den Platz zu bringen, ist nicht einfach. Das haben wir gestern erlebt, und das werden wir noch häufiger erleben.“ Diese Aussage könnte gut aus der Hinrunde des VfB Stuttgart stammen. Vielleicht von einem der Spieler oder einem Offiziellen nach den überraschenden Niederlagen gegen Wiesbaden oder Kiel? In Wahrheit ist das obige Zitat über drei Jahre alt. Es stammt vom damaligen VfB-Trainer Jos Luhukay. Der Niederländer reagierte so 2016 auf Niederlage der Stuttgarter am vierten Spieltag daheim gegen Heidenheim.

Wenn ein Zitat auch nach mehreren Jahren noch passt, wirkt es, als hätte sich in dieser Zeit nicht viel verändert. Beim VfB ist jedoch eher das Gegenteil der Fall. Kontinuität ist vielmehr die Stärke des Gegners aus Heidenheim.

2016: David gegen Goliath

In der Saison 2016/17 trafen der VfB und der FCH das erste Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Die Stuttgarter waren frisch aus der Bundesliga abgestiegen – zum zweiten Mal in ihrer Geschichte. Der 1. FC Heidenheim war erst drei Jahre zuvor in die Zweite Liga aufgestiegen.

Am 9. September 2016, traf vor über 52.000 Zuschauern der große Favorit aus Stuttgart zu Hause auf den „kleinen“ FC Heidenheim und verlor. Das erste Spiel zwischen beiden Vereinen gewannen die Heidenheimer.

In der 69. Minute brachte John Verhoek die Mannschaft aus dem Brenztal mit einem Kopfballtor in Führung. Nur drei Minuten später traf der Stuttgarter Innenverteidiger Toni Sunjic ebenfalls mit dem Kopf zum Ausgleich. In der 76. Minute erzielte schließlich der 20-jährige Tim Skarke den Siegtreffer zum Heidenheimer 2:1-Erfolg.

Skarke wechselte diesen Sommer von Heidenheim nach Darmstadt. Doch von seinen damaligen Teamkameraden im Spiel gegen Stuttgart sind noch viele beim FCH.

Die Spieler

Die Erinnerungen an den damalige Triumph in Stuttgart dürften deshalb einigen Heidenheimer Spielern im Gedächtnis geblieben sein. Zehn Profis aus der damaligen Mannschaft gehören auch heute noch zum Team von Frank Schmidt. Neben Stammkeeper Kevin Müller standen unter anderem auch Marc Schnatterer und Tim Kleindienst schon 2016 im Kader.

Beim VfB sind deutlich weniger übrig geblieben. Einzig der damalige zweite Torhüter Jens Grahl und Innenverteidiger Marcin Kaminski standen bei der Heimniederlage schon im Stuttgarter Team. Allerdings blieb beiden ein Einsatz an jenem Tag verwehrt. Auch beim heutigen Duell gegen den FCH werden die zwei VfB-Spieler nicht auf dem Platz stehen. Marcin Kaminski muss nach einem Kreuzbandriss im Juli 2019 noch pausieren und Grahl belegt in der Torhüter-Rangliste des VfB hinter Gregor Kobel und Fabian Bredlow nur den dritten Platz.

Die Trainer

Genauso wie beim Kader hat sich auch auf der Stuttgarter Trainerbank viel getan. Nur wenige Tage nach der Niederlage 2016 gegen Heidenheim trennte sich der VfB von Jos Luhukay. Unter Hannes Wolf gelang dem VfB im Rückspiel die Revanche gegen den FCH und gewann in Heidenheim mit 2:1, am Saisonende gelang auch der Wiederaufstieg in die Bundesliga. Doch Wolf ist inzwischen ebenfalls Geschichte. Insgesamt wechselte der VfB seit dem ersten Duell gegen Heidenheim 2016 acht Mal seinen Trainer und stieg zuletzt trotzdem ab.

Auch in dieser Saison gab es schon einen Trainerwechsel bei den Cannstattern. In der Winterpause übernahm Pellegrino Matarazzo das Amt von Tim Walter. Das Heimspiel gegen Heidenheim wird sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie des VfB.

Beim FCH hingegen blieb alles beim Alten, zumindest auf dem Trainerposten. Frank Schmidt coacht seit 2007. Er ist der mit Abstand dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Mit ihm spielt der momentane Tabellenvierte die bislang beste Saison der Vereinsgeschichte.

Übrigens: Mit dem Sieg im September 2016 überholten die Heidenheimer den VfB Stuttgart in der Tabelle. Das könnte auch heute Abend passieren...