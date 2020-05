Das 0:3 in Bochum war ein herber Dämpfer im Heidenheimer Aufstiegsrennen. Doch die gesamte Konkurrenz patzte ebenfalls – und das Team von Frank Schmidt kann weiter von der Bundesliga träumen.

Am vergangenen Samstag sah es nicht so aus, als spiele der 1. FC Heidenheim um den Aufstieg in die 1. Bundesliga. Das 0:3 in Bochum war eine schwache Leistung des Teams von Frank Schmidt. Ein Ausrutscher, den man sich eigentlich nicht erlauben konnte im Kampf an der Ligaspitze.

Konkurrenz verteilt Geschenke

Doch dann folgten am Sonntag die drei Aufstiegskonkurrenten der Heidenheimer – und verschenkten allesamt in der Schlussphase ihre Punkte. Tabellenführer Bielefeld und der HSV gaben jeweils in der Nachspielzeit ihre Siege aus der Hand und spielten nur Unentschieden. Der VfB Stuttgart verlor seine Partie sogar noch kurz vor dem Schlusspfiff. So stehen die Heidenheimer nun vier Punkte hinter den Plätzen 2 und 3 – Hamburg und Stuttgart – also absolut in Schlagdistanz.

Wie die Vereine mit der Corona-Pandemie umgehen

Schmidt: Tabellensituation "überragend"

Mit der Tabellensituation ist Trainer Frank Schmidt deshalb auch sehr zufrieden: "Es ist natürlich überragend, dass wir einen relativ kleinen Abstand auf die zwei Mannschaften vor uns haben." Der Übungsleiter weiß aber auch, dass das Aufstiegsrennen nur noch schwerer wird. "Mit dem schwachen Auftritt in Bochum haben wir uns natürlich ein bisschen selbst unter Druck gesetzt."

Restprogramm: erst David, dann Goliath

Ein Blick in den Spielplan zeigt ein interessantes Restprogramm für den 1. FC Heidenheim. Die nächsten sechs Spiele geht es gegen machbare Gegner, vier davon aus der unteren Tabellenhälfte. Außerdem hat man die Chance, die beiden Verfolger aus Fürth und Aue auf Distanz zu halten. Diese Phase muss die Mannschaft nutzen, um sich eine gute Ausgangslage zu sichern.

Das Saisonfinale hat es dann in sich: Am vorletzten Spieltag kommt der HSV nach Heidenheim. Ein Topspiel, in dem das Team von Frank Schmidt alles selbst in der Hand hat. Ein Sieg wäre optimal, Verlieren ist verboten. Eine Woche später geht es nach Bielefeld, zur wohl besten Mannschaft dieser Saison. Die nötigen Punkte sollte man also besser vorher holen.

Der Fokus liegt auf Wiesbaden

An diesem Freitag trifft die Mannschaft auf Wehen Wiesbaden. Der Drittligaaufsteiger steht zwar im Tabellenkeller, sollte aber auf keinen Fall unterschätzt werden. Denn die Hessen bezwangen am Wochenende den VfB Stuttgart und erzielten acht Tore in den letzten beiden Spielen. Außerdem "stehen sie sehr kompakt mit ihrer Fünferkette", so Frank Schmidt.

Es gilt also, aus den Erkenntnissen des letzten Wochenendes zu lernen. Dann haben die Heidenheimer immer noch eine realistische Chance auf den Aufstieg und dürfen weiter davon träumen, sich nächste Saison mit den ganz Großen Fußballdeutschlands zu messen.