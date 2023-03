Toptorjäger Kleindienst sieht große Aufstiegschance für Heidenheim

Platz zwei in der Tabelle, "nur" noch neun Spiele bis zum Saisonende. Die Chancen des FCH, den Aufstieg in diesem Jahr zu packen, stehen gut. Das sieht auch Toptorjäger Tim Kleindienst so.

Toptorschütze Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim hält einen Aufstieg seines Vereins in die Fußball-Bundesliga für möglich, wenn die Mannschaft auch weiterhin konstant ihre Leistung abrufen kann. "Es kann eine richtig besondere Saison werden. Ich denke nicht nur für mich persönlich, sondern für den ganzen Club", sagte Kleindienst der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auswärtsspiel am Samstag beim 1. FC Kaiserslautern (20:30 Uhr).

Reicht es zum Aufstieg 2023?

In den vergangenen Jahren war der 1. FC Heidenheim immer mal wieder nah am Aufstieg dran. Seit der Saison 2014/2015 spielen die Heidenheimer in der 2.Liga. Und seit Jahren mischt der FCH in der Spitzengruppe der Tabelle mit. 2020 scheiterte die Mannschaft von Frank Schmidt erst in der Relegation an Werder Bremen.

Tim Kleindienst könnte der Aufstiegsgarant werden

Mit seinen bislang 19 Toren trägt Tim Kleindienst seinen Teil zur aktuellen Erfolgsgeschichte des FCH bei. Jedoch könne es auch "schnell wieder in die andere Richtung gehen", sagt Kleindienst. Schließlich lauern mit dem FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV ambitionierte Mannschaften hinter dem FCH. Besonderen Druck spürt Kleindienst aber nicht. "Am Ende ist auch niemand böse, wenn wir Vierter werden", sagte der Stürmer nach seinem Dreierpack beim spektakulären 5:2-Sieg gegen den KSC. "Ich glaube, da haben andere den Druck. Es macht einfach brutal Spaß gerade für uns alle."

Heidenheims aktuellen Erfolgskurs macht Kleindienst aber nicht nur an seinem Verdienst fest. "Ich war auch mal weg und da hat Heidenheim auch gut Fußball gespielt", sagt er. Seine Mitspieler lobt er für die guten Zuspiele. Für ihn ist die Effizienz der Mannschaft der Hauptgrund für Heidenheims Erfolg. "Wir machen aus relativ wenigen Chancen sehr viel in dieser Saison", erklärt der Torschütze. "Besser kann es nicht laufen."

Heidenheim erwartet heißer Tanz auf dem Betzenberg

Nächster Gegner der Heidenheimer ist der 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer sind zwar "nur" Zweitligaaufsteiger, aber mit dem Publikum im Rücken im Fritz-Walter-Stadion wird die Partie auf dem Betzenberg am Samstagabend ein schweres Spiel für den 1. FC Heidenheim mit Tim Kleindienst.

Bisherige FCH-Bestmarken wurden pulverisiert

50 Punkte und 51 Tore in 25 Spielen - das ist die bisherige FCH-Bilanz in der 2. Liga. Heidenheim hat aktuell acht Punkte mehr geholt und 13 Tore mehr geschossen als jemals zuvor zu diesem Zeitpunkt einer Saison. Die Chancen, mit dieser Bilanz am Ende als Aufsteiger in die Bundesliga da zu stehen, sind besser als je zuvor.