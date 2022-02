Kein gemütliches Heimspiel für Heidenheim gegen Sandhausen

Am Sonntag (13.30 Uhr) empfängt der 1. FC Heidenheim den SV Sandhausen zu einer dieser richtungsweisenden Partien: Beide Teams brauchen drei Punkte - aus unterschiedlichen Gründen.

Rollen vor der Partie nicht klar verteilt

Auf den ersten Blick ist die Ausgangslage vor dem 30. Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften glasklar. Da empfängt ein Top-Team - Heidenheim auf Platz sechs - einen Hinterbänkler, nämlich Sandhausen auf Platz 16. Keine Frage also, dass diese Partie einen ähnlichen Ausgang nehmen wird, wie das Spiel in der Hinrunde, das Heidenheim mit 3:1 für sich entschied? Mitnichten! Denn diese Betrachtungsweise wird der aktuellen Formkurve des SVS nicht gerecht. In der Rückrundentabelle der 2. Liga belegen die Sandhäuser einen sehr guten sechsten Rang, punktgleich mit den Heidenheimern auf Position fünf.

Großer gegenseitiger Respekt

Heidenheims Coach hat sicherlich in der Vorbereitung auf diese Partie einen dezidierten Blick auf das Formbarometer des Gegners geworfen: "Sie wissen genau, wie sie spielen und was sie spielen. Jeder Spieler ist bereit, an Grenzen zu gehen." Diese Leistungsbereitschaft wird das Team von Trainer Alois Schwartz auf der Ostalb allerdings auch dringend abrufen müssen, denn "Heidenheim ist die lauf- und zweikampfstärkste Mannschaft der Liga", so der 54-Jährige Schwartz.

Zuletzt hat das Team von Alois Schwartz dem Aufstiegs-Mitfavoriten Hamburger SV im Stadion am Hardtwald einen Punkt abgetrotzt. Dass der Gast aus Sandhausen in der Auswärtstabelle mit Platz vier sensationell gut dasteht, ist ohnehin ein offenes Geheimnis (Heimtabelle Platz 18) und sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Frank Schmidt weiß also nur zu genau, dass er sich nicht auf ein gemütliches Heimspiel einzustellen braucht: "Sandhausen hat in den letzten Spielen gezeigt, dass sie gegen jeden Gegner punkten können. Deswegen wird es eine knifflige, aber auch spannende Aufgabe."

Ein Heimdreier um oben dran zu bleiben

Der 1. FC Heidenheim gehört wieder einmal zum Dunstkreis der Aufstiegskandidaten. Nur drei Punkte fehlen auf einen direkten Aufstiegsrang. Langsam aber sicher beginnt der Endspurt der Saison. Ergo kann sich das Team von Trainer Schmidt kaum einen Punktverlust leisten, schon gar nicht gegen den Tabellensechzehnten. Schließlich stehen die Heidenheimer mit ihrer ausgeglichenen Tordifferenz schlechter da als die Konkurrenz aus Bremen, Hamburg, Darmstadt und Schalke. Dass sie anscheinend in der Wahrnehmung der "Aufstiegs-Analysten" unter dem Radar laufen würden, liegt für Frank Schmidt nur in der Natur der Sache: "Wir haben auswärts jetzt 19 Fans dabei gehabt. Wenn Bremen in Hamburg spielt, dann machen die das Kontingent voll."

Ein Auswärtsdreier für einen direkten Nichtabstiegsplatz

Dank seiner tollen Rückrunde hat der SV Sandhausen stolze zehn Punkte zwischen sich und die beiden direkten Abstiegsplätze (FC Ingolstadt, Erzgebirge Aue) gelegt. Allerdings hat parallel auch die Konkurrenz gepunktet, so dass die Sandhäuser aktuell "nur" den Abstiegs-Relegationsplatz 16 belegen. "Diese Liga ist extrem eng. Man sieht, dass fleißig gepunktet wird und deswegen war es wichtig, dass wir auch punkten. Jetzt sind wir wieder bei der Musik und das ist wichtig", erklärt Alois Schwartz. Jetzt gilt es, die Welle weiter zu reiten, um sich in der Tabelle Stück für Stück höher zu arbeiten.

Personalien und Fazit

Obwohl Tim Kleindienst nach abgesessener Gelbsperre wieder spielberechtigt ist, steht hinter dem Einsatz des Angreifers ein dickes Fragezeichen. Kleindienst sei im Training umgeknickt, berichtete FCH-Trainer Schmidt. Man müsse nun schauen, ob er mit einem Tapeverband auflaufen könne.

Beim SV Sandhausen ist der zuletzt Gelb-gesperrte Cebio Soukou wieder eine Option.

Fazit: Nur Dreier helfen weiter. Eine Punkteteilung am Sonntag würde für die jeweiligen Ziele beider Teams Stillstand bedeuten.