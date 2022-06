1. FC Heidenheim: Das ist der Fahrplan für den Sommer

per Mail teilen

Der 1. FC Heidenheim startet Mitte Juni mit den Vorbereitungen auf die neue Saison. Neben dem Trainingslager in Tirol sind bereits einige Testspiele terminiert.

Nach dem 2:0-Sieg über den Karlsruher SC am letzten Spieltag der vergangenen Saison verabschiedeten sich die Profis des 1. FC Heidenheim in den vierwöchigen Sommerurlaub.

Der Startschuss für die neue Saison findet am 13. Juni statt: Die FCH-Profis kehren für das Fotoshooting und medizinische Untersuchungen aus dem Urlaub zurück. Drei Tage später findet die erste Trainingseinheit auf dem Schlossberg statt.

Benefizspiel für Bezirksligisten TV Steinheim

Am 18. Juni veranstaltet der FCH ein Benefizspiel beim Bezirksligisten TV Steinheim, dessen Sporthalle Ende Februar bei einem Brand zerstört wurde. Sämtliche Einnahmen aus dem ersten Testspiel der Heidenheimer kommen dem TVS zugute.

Einen Tag später testet das Team von Frank Schmidt erneut gegen einen Amateurklub: In Donnstetten spielt der FCH gegen den FC Römerstein 05. Ein weiteres Testspiel ist für den 23. oder 24. Juni in Schwäbisch Hall geplant.

Trainingslager in Tirol und letzter Härtetest gegen Hoffenheim

Zwischen dem 26. Juni und dem 3. Juli fährt der Zweitligist ins Trainingslager nach Tirol. Auch hier werden die Heidenheimer zwei Testspiele absolvieren. Die Gegner stehen noch nicht fest.

Nach dem Trainingslager steht dem 1. FC Heidenheim ein letzter Härtetest vor dem Ligastart bevor: Am 9. Juli spielt der FCH gegen die TSG Hoffenheim. Das Spiel findet im Wiesentalstadion des VfL Brackenheim statt, dessen Fußballabteilung sein 100-jähriges Jubiläum feiert.

Der Sommerfahrplan des 1. FC Heidenheim 16.06. : Erstes Mannschaftstraining

: Erstes Mannschaftstraining 18.06. : Benefizspiel gegen TV Steinheim (17:00 Uhr)

: Benefizspiel gegen TV Steinheim (17:00 Uhr) 19.06. : Testspiel gegen FC Römerstein 05 (15:30 Uhr)

: Testspiel gegen FC Römerstein 05 (15:30 Uhr) 23./24.06. : Testspiel in Schwäbisch Hall

: Testspiel in Schwäbisch Hall 26.06.-03.07 : Trainingslager in Tirol (mit zwei Testspielen)

: Trainingslager in Tirol (mit zwei Testspielen) 09.07.: Testspiel gegen TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) 15.07.-17.07. : 1. Spieltag in der 2. Bundesliga

: 1. Spieltag in der 2. Bundesliga 22.07.-24.07. : 2. Spieltag in der 2. Bundesliga

: 2. Spieltag in der 2. Bundesliga 29.07.-01.08.: 1. Runde im DFB-Pokal gegen FV Illertissen

Richtig ernst wird es für den 1. FC Heidenheim Mitte Juli. Dann startet das Team von Frank Schmidt in die neue Zweitliga-Saison. Am letzten Juli-Wochenende spielt der FCH in der 1. Runde des DFB-Pokals beim FV Illertissen.