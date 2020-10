Mit vier Punkten aus vier Spielen sind die Heidenheimer mäßig in die Saison gestartet. Zuletzt verloren die Schwaben ohne Frank Schmidt in Aue mit 1:2. Weiter herrscht Unklarheit darüber, wie lange der Trainer noch an der Seitenlinie fehlen wird.

Ausnahmen sollen ja nur die Regel bestätigen. Aber gemeinhin werden am Anfang einer Spielzeit die Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt. Nach dem vierten Spieltag stehen die Heidenheimer auf Platz 12. Noch kein Grund zur Sorge für den Dritten der letzten Saison, aber keiner beim 1. FCH hätte wohl was dagegen, wenn nach dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück (Sonntag, 13.30 Uhr) der Kurs Richtung Tabellen-Mittelfeld eingeschlagen wird. Es ist beileibe noch keine entscheidende Partie am Sonntag. Allerdings ist es auch kein Vorteil, wenn in der aktuellen Phase der Trainer nicht täglich bei der Mannschaft sein kann.

Wann kehrt Frank Schmidt zurück?

Es könnte sein, dass Trainer Frank Schmidt auch in der Partie gegen den Tabellen-Achten aus Osnabrück noch nicht wieder an der Seitenlinie stehen wird. Der 54-Jährige wird seit Dienstag letzter Woche im Krankenhaus wegen einer Entzündung im Bauchraum behandelt. Voraussichtlich in den nächsten Tagen wird sich der Zweitligist zum derzeitigen Gesundheitszustand seines Trainers äußern, so ein Sprecher des Vereins gegenüber SWR Sport.

Bernhard Raab weiter Stellvertreter

Nach wie vor wird Frank Schmidt von Co-Trainer Bernhard Raab vertreten. Laut Raab stünde man täglich in telefonischem Kontakt. Der ehemalige Bundesliga-Profi des Karlsruher SC genießt das vollste Vertrauen der Vereinsführung: "In allererster Linie geht es jetzt darum, dass sich Frank entsprechend auskuriert, um dann wieder vollständig fit und gesund zur Mannschaft stoßen zu können. Bis dahin sind wir mit Bernhard Raab als seinem Stellvertreter und unserem gesamten Trainerteam bestens aufgestellt", sagte der Heidenheimer Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald noch vor der Partie gegen Aue. Daran hat sicher auch die 1:2 Niederlage nichts geändert.