Die Profis von Werder Bremen sind nach dem Klassenerhalt in der Relegation von einigen Heidenheimer Chaoten attackiert worden. Zudem sorgten die Frauen der FCH-Spieler für ein Kuriosum, als sie während des Spiels plötzlich die Tribünen betraten.

Nach dem 2:2 im Bundesliga-Relegations-Rückspiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und Werder Bremen (2:2) kam es rund um das Stadion zu Vorkommnissen. Etwa 100 FCH-Fans gingen zu den feiernden Werder-Spielern und bespritzten diese mutmaßlich mit Bier. Anschließend drängten Einsatzkräfte der Polizei die Fans zurück, um dem Mannschaftsbus die Abfahrt zu ermöglichen.

Dauer 0:35 min Attacke auf den Werder-Bus Attacke auf den Werder-Bus

Mehrere tausend Euro Schaden

In der laut Polizei "aggressiven und aufgeheizten Stimmung" seien Steine und Flaschen gegen den Bus geworfen worden, auch Bengalos wurden gezündet. Dabei ging eine Scheibe am Werder-Bus zu Bruch. Der Schaden beträgt nach einer ersten Schätzung mehrere tausend Euro. Ein 28-jähriger, der die Flasche geworfen haben soll und ein Steinewerfer im Alter von 29 Jahren seien bereits ermittelt.

Nachdem der Bus den Parkplatz verlassen hatte, beruhigte sich die Lage schnell. Weitere Vorkommnisse verzeichnete die Polizei danach weder am Stadion, noch in der Innenstadt.

Dauer 1:09 min Das sagen die Heidenheimer Fans zum verpassten Aufstieg Nach dem verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga war die Enttäuschung unter den Anhängern des 1. FC Heidenheim groß. SWR Sport war nach der Partie auf Stimmenfang.

DFL fordert Heidenheim zu einer Stellungnahme auf

Auch während der Partie hatten Heidenheimer Fans für Aufsehen gesorgt. Rund 50 Anhänger standen plötzlich auf der Haupttribüne. Nach Informationen von SWR Sport gehörten die Spielerfrauen der FCH-Profis zu der Gruppe. Unter ihnen auch die deutsche Nationalspielerin Kathrin Hendrich, die mit Heidenheims Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck liiert ist. Neben den Spielerfrauen sollen auch Mitarbeiter des FCH dabei gewesen sein, die sich im Business Club zum Public Viewing getroffen hatten.

Der Verein ist am Montagabend von der Deutschen Fußball Liga (DFL) zu einer Stellungnahme aufgefordert worden.

"Spielerfrauen und Mitarbeiter haben das Spiel auf Leinwand in unserem SparkassenBusinessClub geschaut. In der zweiten Halbzeit sind sie kurz rausgegangen, um die Mannschaft zu unterstützen. Das geht natürlich nicht. Deswegen haben wir sie auch gebeten, wieder reinzugehen und das haben sie auch gemacht. Die DFL hat uns bereits zu einer Stellungnahme aufgefordert", sagte der Vorstandsboss der Schwaben, Holger Sanwald, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Spielerfrauen auf der Heidenheimer Tribüne Imago Poolfoto

Nach den coronabedingten Hygiene- und Sicherheitsvorschriften der DFL sind derzeit keine Fans in den Stadien zugelassen. Das "Vergnügen" währte deshalb auch nicht lange. Bereits nach wenigen Minuten wurden die Zuschauer von Ordnern wieder aus der Arena geleitet.