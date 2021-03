per Mail teilen

Rekordspieler Marc Schnatterer erhält nach knapp 13 Jahren beim 1. FC Heidenheim im Sommer keinen neuen Vertrag mehr. Der am 30. Juni 2021 auslaufende Kontrakt wird nicht verlängert, wie der Zweitligist mitteilte.

Ob der 35-Jährige seine Karriere bei einem anderen Verein fortsetzt, hat er noch nicht entschieden. "Natürlich hätte ich, nach mittlerweile fast 13 Jahren, sehr gerne auch über den Sommer hinaus das FCH-Trikot getragen, daraus mache ich keinen Hehl", sagte er.

Zukunft noch offen

Und weiter: "Wie meine sportliche Zukunft aussieht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, weil der FCH natürlich mein erster Ansprechpartner war." Auch in Steil!, dem Video-Podcast von SWR Sport, hatte Schnatterer vor wenigen Monaten angegeben, noch nicht müde zu sein.

"Letztlich gehören auch solch schwere Entscheidungen zum Profifußball"

Nun neigt sich seine Zeit beim FCH also dem Ende entgegen. Auch von Vereinsseite aus sei das eine schwere Entscheidung gewesen, sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald: "Wir haben uns das keinesfalls leicht gemacht und sind im Laufe dieser Saison diesbezüglich deshalb immer wieder im persönlichen Austausch miteinander gewesen. Während der Länderspielpause hatten wir dann nochmals ein gemeinsames Gespräch, in dem wir 'Schnatti' unsere Entscheidung mitgeteilt haben. Letztlich gehören auch solch schwere Entscheidungen zum Profifußball dazu, insbesondere wenn sich eine Mannschaft, wie unsere derzeit, im stetigen personellen Umbruch befindet."

Eine Heidenheimer Legende

Schnatterer war im Sommer 2008 von der zweiten Mannschaft des Karlsruher SC zum damaligen Viertligisten Heidenheim gewechselt. Seitdem lief er in bislang 449 Pflichtspielen für den FCH auf, ihm gelangen dabei 122 Treffer und 126 Torvorlagen. In der aktuellen Spielzeit kam der Offensivspieler in bisher 21 Pflichtspielen zum Einsatz (drei Torvorlagen).

Nach seiner Zeit als Profi soll Schnatterer einen Job beim FCH bekommen. "Wann auch immer 'Schnatti' seine Spielerkarriere beenden wird, stehen ihm beim FCH alle Türen und Tore jederzeit offen. In welcher Funktion steht noch nicht fest", sagte Sanwald dazu.

"Meine zweite Heimat"

Für Schnatterer selbst eine erstrebenswerte Option. "Dieses Angebot der Verantwortlichen weiß ich sehr zu schätzen. Genauso wie die Stadt Heidenheim ist der FCH ganz klar zu meiner zweiten Heimat geworden. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern", sagte er.